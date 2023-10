Windows 11: problemi con l'aggiornamento KB5031455

Nei giorni scorsi, Microsoft ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento opzionale KB5031455 per la versione 22H2 di Windows 11: come purtroppo spesso accade durante la distribuzione degli update, i problemi non sono mancati. Ricordiamo che il pacchetto, tra le altre cose, abilita tutte le funzionalità incluse in Moment 4.

Problemi per l’aggiornamento KB5031455 di Windows 11

Diversi utenti stanno sperimentando errori durante l’installazione (tra i codici riportati figurano 0x800f081f , 0x8007007e , 0x8000ffff , 0x800f0984 e 0x80073701 ). Altri, invece, hanno incontrato anomalie durante le sessioni di gaming, inclusi crash dei titoli eseguiti o addirittura l’impossibilità di lanciare i giochi.

Se ne discute anche all’interno del Feedback Hub di Microsoft. E pensare che, tra gli obiettivi dell’aggiornamenti, c’è proprio quello di correggere diversi bug riscontrati nelle release precedenti.

Chi incontra problemi durante il setup eseguito attraverso l’utility Windows Update può provare a effettuare l’operazione in modalità manuale, passando dal download del pacchetto sul portale Update Catalog. In caso di anomalie che si manifestano dopo aver portato a termine l’aggiornamento, è invece come sempre possibile disinstallarlo, seguendo la solita procedura.

Aprire le Impostazioni;

selezionare la voce Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’ultimo update, come mostrato nello screenshot qui sotto.

Al momento, da Microsoft non sono giunte dichiarazioni ufficiali in merito. Di certo, la software house non può permettersi di lasciare gli utenti in balia di un aggiornamento che rompe il sistema operativo. Tra le segnalazioni in Rete, alcune fanno riferimento a una sorta di bootloop innescato dalla mancata conclusione della procedura.

Per tutti i dettagli a proposito delle novità introdotte da KB5031455 di Windows 11 rimandiamo all’articolo dedicato. Ricordiamo che, ormai dietro l’angolo, c’è l’arrivo di 23H2. Potrebbe trattarsi dell’ultimo major update per il sistema operativo, prima del presunto lancio di Windows 12, previsto nel corso del 2024.