Windows 11 2023 Update (23H2) disponibile per tutti

Come previsto a fine ottobre, Microsoft ha rilasciato Windows 11 2023 Update (23H2). L’aggiornamento doveva includere molte funzionalità, ma quasi tutte sono presenti nell’update Moment 4, La novità più importante riguarda Teams.

Windows 11 23H2 include quindi tutte le funzionalità di Moment 4, tra cui il nuovo Esplora file, Windows Copilot (non ancora in Europa), Windows Backup, il nuovo mixer del volume, l’illuminazione dinamica, versioni aggiornate delle app Paint e Foto, il supporto per le passkey e diversi formati compressi.

La novità principali di Windows 11 23H2 è Microsoft Teams (free). L’app, aggiunta alla barra delle applicazioni, sostituisce Chat. È in pratica una versione ridotta e gratuita di Teams che permette di avviare una conversazione testuale, organizzare meeting ed effettuare chiamate. È possibile anche inviare SMS da PC collegando lo smartphone.

La seconda novità di rilievo riguarda le app di sistema. Nell’elenco Tutte le app nel menu Start viene mostrata un’etichetta specifica. I componenti di sistema sono ora elencati in una pagina dedicata in Impostazioni > Sistema > Componenti di sistema (modifica introdotta con l’aggiornamento facoltativo KB5031455).

Il download avverrà rapidamente in quanto i file del pacchetto sono già sul computer e verranno attivati con un “enablement package”. Il primo passo è scaricare e installare eventuali aggiornamenti precedenti, cliccando sul pulsante in Windows Update. Successivamente è necessario scegliere l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” e cliccare nuovamente sul pulsante. Al termine la build di Windows 11 sarà 22631.2506. L’aggiornamento automatico verrà attivato nel corso dei prossimi mesi.