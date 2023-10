Windows 11 23H2 agli OEM: l'uscita è imminente

L’uscita di Windows 11 23H2 è ormai dietro l’angolo, su questo non ci sono dubbi: un’ennesima conferma è giunta nel fine settimana, con riferimento alla distribuzione dell’aggiornamento da parte di Microsoft agli OEM, iniziata il 23 ottobre. Si tratta di uno step necessario prima del rilascio pubblico e fondamentale per i produttori, che possono così garantire la compatibilità tra l’update e i loro dispositivi o software.

L’uscita di Windows 11 23H2 vicina: nelle mani degli OEM

Come anticipato nel mese di settembre, gli utenti riceveranno la nuova versione nel corso del Q4 2023. Abiliterà per tutti le funzionalità inedite contenute nel pacchetto Moment 4 (è infatti descritta come un enablement package), a partire dall’assistente Copilot basato sull’intelligenza artificiale. Il sistema operativo passerà alla build 22631.2428.

Includerà inoltre i cambiamenti avvistati nell’aggiornamento KB5031455 distribuito la scorsa settimana, a partire dall’introduzione della sezione Componenti di sistema tra le impostazioni (qui sotto uno screenshot). Non mancheranno poi ottimizzazioni del codice e la correzione dei bug riscontrati.

L’elenco completo delle novità include Ink Anywhere per chi utilizza un pennino su schermo touch, la possibilità di ribattezzare i dispositivi nella funzionalità Condividi nelle vicinanze, il cambio di nome per Xbox Game Bar che diventa Game Bar e quello di Chat (sulla barra delle applicazioni) che diventa Teams. Insomma, non si può certo definire un major update. Si attende ora solo l’annuncio ufficiale da parte del gruppo di Redmond, ma l’inizio del rollout sembra ormai imminente.

23H2 sarà l’ultima edizione di Windows 11, poi toccherà a Windows 12. Il prossimo sistema operativo di casa Microsoft arriverà probabilmente nel corso del 2024, proposto anche come update gratuito e non in abbonamento come invece sostenuto da alcune voci di corridoio circolate in passato. A livello di novità, dovrebbe puntare soprattutto su funzionalità in grado di sfruttare al meglio le potenzialità del cloud e, ovviamente, dell’intelligenza artificiale.