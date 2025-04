Spotify: niente annunci per gli abbonati Premium

Di recente sono state diffuse alcune indiscrezioni secondo cui Spotify, il colosso dello streaming musicale, fosse intenzionato a introdurre gli annunci pubblicitari anche per gli utenti Premium, ma a quanto pare le cose non stanno in questo modo. A smentire il tutto ci ha pensato la stessa azienda svedese nelle scorse ore.

Spotify: niente pubblicità per gli utenti Premium

Andando maggiormente in dettaglio, le voci suggerivano che con l’introduzione del nuovo piano “Deluxe”, precedentemente noto con i nomi di “Music Pro”, “Hi-Fi” o “Platinum”, anche coloro che già pagano per un’esperienza senza pubblicità avrebbero iniziato a visualizzare annunci. La suddetta ipotesi si basava su segnalazioni di alcuni utenti Premium che avevano inaspettatamente ascoltato spot pubblicitari.

Sulla questione, però, Spotify è intervenuta prontamente, rispondendo ai post della community, chiarendo che la presenza di annunci pubblicitari nell’esperienza di ascolto degli utenti Premium era dovuta a un errore tecnico e ha assicurato che entro breve gli utenti paganti non avrebbero più avuto interruzioni, così come di consueto.

Tuttavia, la rassicurazione iniziale non è bastata a placare le speculazioni e così Spotify ha scelto di condividere un ulteriore comunicato tramite un post su X. Nel messaggio, l’azienda ha respinto con fermezza le affermazioni riguardanti l’introduzione di pubblicità per gli utenti Premium, asserendo nuovamente che il piano continuerà ad essere libero da qualsiasi genere di pubblicità.

Nonostante tutto, l’account di supporto ufficiale di Spotify è al momento sommerso di richieste da numerosi utenti che chiedono chiarimenti e si mostrano preoccupati per un possibile cambio di rotta.