CEO di Spotify conferma piano Deluxe con audio Hi-Fi

La tanto attesa funzione di streaming audio di qualità superiore di Spotify, nota come Spotify HiFi, ha attraversato un percorso tortuoso sin dal suo annuncio iniziale, avvenuto oltre tre anni fa. Nonostante le aspettative e l’entusiasmo degli appassionati di musica, il servizio non ha ancora visto la luce. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che l’attesa potrebbe presto finire,

Un pacchetto premium Deluxe all’orizzonte

Secondo le ultime indiscrezioni, Spotify sta preparando un’offerta premium Deluxe che includerà non solo l’audio lossless, ma anche una serie di altre funzionalità avanzate. Tra queste, si ipotizzano una gestione migliorata della libreria musicale, playlist basate sull’intelligenza artificiale e un’ottimizzazione della qualità del suono per l’ascolto in cuffia.

Durante la telefonata di presentazione degli utili di Spotify, l’amministratore delegato di Spotify, Daniel Ek, ha confermato che l’azienda sta ancora lavorando a questa versione, anche se non ha fornito tempistiche precise per il suo debutto.

Un progetto ancora agli “inizi” dopo oltre mille giorni da quando Spotify ha annunciato per la prima volta HiFi

Il CEO di Spotify ha descritto il progetto come ancora agli “inizi“, nonostante siano trascorsi ben 1.247 giorni dall’annuncio iniziale di Spotify HiFi. Questa affermazione potrebbe suscitare un misto di scetticismo e speranza tra gli utenti che attendono con impazienza il lancio della funzione.

Tuttavia, Daniel Ek ha sottolineato che l’obiettivo è quello di offrire una versione significativamente migliorata di Spotify, con un prezzo stimato intorno ai 17 o 18 dollari al mese, ovvero circa 5 dollari in più rispetto all’attuale abbonamento premium.

Un cambio di strategia dettato dalla concorrenza?

L’approccio di Spotify all’audio lossless ha subito una svolta inaspettata quando concorrenti come Apple e Amazon hanno iniziato a offrire streaming ad alta risoluzione senza costi aggiuntivi per i loro abbonati. Questa mossa ha costretto Spotify a ripensare la sua strategia, poiché l’azienda aveva originariamente previsto di vendere l’audio lossless come un’opzione a pagamento.

A differenza dei suoi rivali, che possono contare su diverse divisioni per bilanciare eventuali perdite, Spotify deve fare affidamento principalmente sul suo servizio di streaming musicale per generare entrate.

Per trovare un compromesso tra qualità e sostenibilità economica, Spotify sta ora puntando su un pacchetto premium “con le vitamine”, che spera possa attrarre un ampio segmento dei suoi 246 milioni di abbonati. Il CEO Daniel Ek ha sottolineato che esiste un buon sottoinsieme di utenti desiderosi di accedere a una versione potenziata di Spotify, in particolare grandi appassionati di musica che cercano maggiore flessibilità e funzionalità avanzate.

Il conto alla rovescia è iniziato… questa volta per davvero!

Secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg, Spotify prevede di lanciare la sua versione Deluxe entro la fine dell’anno. Dopo una lunga attesa e numerosi colpi di scena, gli utenti potrebbero finalmente avere accesso all’audio lossless e a una serie di altre funzionalità esclusive.

Resta da vedere se questo pacchetto premium riuscirà a soddisfare le aspettative e a giustificare il prezzo più elevato, ma una cosa è certa: la saga di Spotify HiFi si avvia verso il suo attesissimo epilogo.