AMD potrebbe presto lanciare nuove APU Zen 3+ su AM5

La lista di nuove CPU AMD per il socket AM5 potrebbe non finire qui, dato che l’azienda ha confermato di aver testato APU Zen 3+ che si andrebbero ad aggiungere a quanto annunciato prima. Queste erano in realtà già emerse nel 2023 attraverso un’importante fuga di dati dai server di Gigabyte, la quale fece il giro del web. Tuttavia, molti evitarono di scaricare i file per timore di malware. Secondo Tom’s Hardware, che analizzò i documenti, alcuni di essi menzionavano degli schemi relativi all’architettura Rembrandt per il socket AM5, introdotto nel 2022. Ci si aspettava già quindi il lancio di nuove APU per desktop.

AMD conferma di aver testato APU Rembrandt Zen 3+ per AM5

Contrariamente alle attese però, AMD non rilasciò in seguito APU basate su Zen 3 per AM5. Le prime CPU di questa tipologia per questa piattaforma furono infatti la serie Ryzen 8000G, con architettura Zen 4 e grafica RDNA 3, derivate da Strix Point, lasciando così un lungo periodo senza nuove uscite della serie G.

Recentemente, l’azienda di Sunnyvale ha confermato di aver testato processori Zen 3+ sul nodo a 6nm per il socket AM5. Un documento emerso sulla testata Technical Information Portal ha rivelato l’esistenza di un “Functional Test Vehicle” Ryzen AM5 con questa architettura, dotato di grafica Navi e appartenente alla famiglia “19H” di Rembrandt. Sebbene non sia mai stato commercializzato, la casa ha confermato che prototipi con queste specifiche sono esistiti.

Attualmente, AMD si prepara a lanciare le prossime APU basate su Strix Point. La serie Gorgon Point per AM5, con Zen 5 e RDNA 3.5, succederà alle APU Phoenix (Zen 4, RDNA 3). Si vocifera che l’annuncio potrebbe avvenire al Computex di questo mese, dove dovremmo anche vedere una possibile nuova top di gamma della serie Arc Battlemage di Intel, che prenderebbe sicuramente il nome di B770.

Oltre a ciò, su Linux 6.16, attualmente in fase di sviluppo, è ora stata aggiunta una nuova funzionalità che consente di individuare la precisa causa di arresti anomali su sistemi con CPU AMD Zen.