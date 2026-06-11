Luce a 0,1229 €/kWh e gas a 0,483 €/Smc: conviene attivare l'offerta bloccata di Engie?

Engie Energia ha rinnovato la propria tariffa a prezzo bloccato con un nuovo piano che sarà valido fino al 17 giugno 2026. La tua occasione per congelare i costi della materia prima gas e luce per un anno e pianificare le spese senza sorprese in bolletta evitando anche possibili rincari sul mercato.

I costi proposti da Engie prevedono una tariffa luce a 0,1229€/kWh, perdite di rete incluse, a cui aggiungere circa 6 euro al mese di spese di commercializzazione. Per il gas, invece, la tariffa sarà di 0,483€/kWh con spese di commercializzazione pari a circa 7 euro al mese. Per la componente elettrica, in fase di attivazione, avrai facoltà di scegliere tra l’opzione Monoraria (prezzo invariato a qualsiasi ora) e l’opzione a fasce (ideale se si concentra l’uso degli elettrodomestici la sera e nei fine settimana). Una simulazione ti permetterà di scoprire i tuoi margini di risparmio.

Sottoscrivendo un piano PuntoFisso con Engie riceverei energia elettrica 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrai la bolletta online addebito diretto su conto corrente e, tramite l’applicazione ufficiale, la possibilità di monitorare l’andamento dei tuoi consumi storici, analizzare i grafici e tracciare gli sprechi in tempo reale.

La tariffa è priva di indicizzazioni, spread complessi o meccanismi variabili legati all’andamento della borsa elettrica (PUN o PSV), facilitando il confronto immediato con la propria bolletta attuale. In ogni caso, potrai effettuare una simulazione sul sito prima di procedere all’eventuale attivazione.