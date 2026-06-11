 Luce a 0,1229 €/kWh e gas a 0,483 €/Smc: conviene attivare l'offerta bloccata di Engie?
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Luce a 0,1229 €/kWh e gas a 0,483 €/Smc: conviene attivare l'offerta bloccata di Engie?

Prezzo bloccato ed energia 100% green: condizionatori accesi senza l'ansia dei rincari.
Luce a 0,1229 €/kWh e gas a 0,483 €/Smc: conviene attivare l'offerta bloccata di Engie?
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Prezzo bloccato ed energia 100% green: condizionatori accesi senza l'ansia dei rincari.
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Engie Energia ha rinnovato la propria tariffa a prezzo bloccato con un nuovo piano che sarà valido fino al 17 giugno 2026. La tua occasione per congelare i costi della materia prima gas e luce per un anno e pianificare le spese senza sorprese in bolletta evitando anche possibili rincari sul mercato.

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Engie 17 giugno

I costi proposti da Engie prevedono una tariffa luce a 0,1229€/kWh, perdite di rete incluse, a cui aggiungere circa 6 euro al mese di spese di commercializzazione. Per il gas, invece, la tariffa sarà di 0,483€/kWh con spese di commercializzazione pari a circa 7 euro al mese. Per la componente elettrica, in fase di attivazione, avrai facoltà di scegliere tra l’opzione Monoraria (prezzo invariato a qualsiasi ora) e l’opzione a fasce (ideale se si concentra l’uso degli elettrodomestici la sera e nei fine settimana). Una simulazione ti permetterà di scoprire i tuoi margini di risparmio.

Sottoscrivendo un piano PuntoFisso con Engie riceverei energia elettrica 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi. Inoltre, avrai la bolletta online addebito diretto su conto corrente e, tramite l’applicazione ufficiale, la possibilità di monitorare l’andamento dei tuoi consumi storici, analizzare i grafici e tracciare gli sprechi in tempo reale.

La tariffa è priva di indicizzazioni, spread complessi o meccanismi variabili legati all’andamento della borsa elettrica (PUN o PSV), facilitando il confronto immediato con la propria bolletta attuale. In ogni caso, potrai effettuare una simulazione sul sito prima di procedere all’eventuale attivazione.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 giu 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
11 giu 2026
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