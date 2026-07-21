Ecovacs porta su Mediaword il DEEBOT T90 PRO OMNI a 549 euro fino al 2 agosto

Ecovacs aggiorna le promozioni dedicate agli elettrodomestici per la pulizia della casa con uno sconto che riguarda Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI. Dal 21 luglio al 2 agosto 2026, il robot aspirapolvere e lavapavimenti viene proposto a 549 euro invece di 799 euro, con un risparmio di 251 euro sul prezzo di riferimento dell’iniziativa.

Si tratta di una promozione che interessa un modello di fascia alta, progettato per automatizzare sia l’aspirazione sia il lavaggio dei pavimenti. Grazie al prezzo ridotto per un periodo limitato, il dispositivo diventa una delle offerte più interessanti del momento per chi sta valutando l’acquisto di un robot domestico completo.

L’offerta MediaWorld valida fino al 2 agosto

La promozione sarà disponibile dal 21 luglio al 2 agosto 2026, salvo eventuale esaurimento delle scorte. Il prezzo passa da 799 euro a 549 euro, portando il costo del prodotto sotto la soglia dei 550 euro.

Uno sconto di questa entità può risultare particolarmente interessante per chi desidera fare il salto da un robot aspirapolvere tradizionale a un modello dotato anche di stazione automatica. Negli ultimi anni questa categoria ha conquistato sempre più spazio nelle abitazioni perché riduce il tempo dedicato alle pulizie quotidiane e richiede interventi manuali meno frequenti rispetto ai robot di generazioni precedenti.

Per chi aveva già preso in considerazione questo modello, la promozione rappresenta quindi un’opportunità per acquistarlo a un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al listino.

Aspirazione, lavaggio e manutenzione automatica

Tra gli elementi che distinguono Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI c’è la presenza della stazione OMNI, progettata per gestire automaticamente diverse operazioni di manutenzione del robot. Questo consente di limitare gli interventi dell’utente e permette al dispositivo di lavorare con maggiore autonomia tra una pulizia e l’altra.

Il robot combina aspirazione e lavaggio in un unico ciclo, così da affrontare polvere, sporco e residui presenti sui pavimenti senza dover utilizzare dispositivi separati. Il sistema di lavaggio a rullo contribuisce a mantenere il panno pulito durante il funzionamento, mentre la spazzola principale è progettata per ridurre l’accumulo di capelli e peli, un aspetto particolarmente utile nelle abitazioni in cui vivono animali domestici.

Per gli spostamenti all’interno della casa, il robot utilizza un sistema di navigazione con sensori e riconoscimento degli ostacoli che gli permette di muoversi tra mobili e oggetti, adattando il percorso durante le operazioni di pulizia.

Secondo le specifiche dichiarate dal produttore, il modello offre inoltre una potenza di aspirazione fino a 30.000 Pa, una batteria da 4.000 mAh e un’autonomia che può arrivare fino a 350 minuti, valori che lo rendono adatto anche ad abitazioni di dimensioni medio-grandi. È presente inoltre la gestione tramite app, che consente di programmare le pulizie e personalizzare le impostazioni direttamente dallo smartphone.

A chi può convenire questa promozione

L’offerta è rivolta soprattutto a chi desidera ridurre il tempo dedicato alle pulizie domestiche senza rinunciare a una gestione automatizzata delle attività quotidiane.

Un robot di questa categoria può rappresentare una scelta interessante per famiglie, proprietari di animali domestici e per chi vive in abitazioni con superfici ampie, dove l’autonomia e la presenza della stazione automatica possono fare la differenza nell’utilizzo quotidiano.

Naturalmente il valore della promozione dipende anche dalle proprie esigenze: chi cerca un modello capace di aspirare e lavare i pavimenti con interventi manuali ridotti trova in questo dispositivo una dotazione completa, mentre chi ha necessità più semplici potrebbe orientarsi verso prodotti di fascia inferiore.

In ogni caso, il prezzo promozionale rende l’acquisto più conveniente rispetto al listino di riferimento. L’offerta MediaWorld sarà disponibile dal 21 luglio al 2 agosto 2026, con Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI proposto a 549 euro anziché 799 euro, salvo disponibilità del prodotto.

In collaborazione con Ecovacs