Sihoo Doro C300 Pro V2 in offerta: una sedia ergonomica per chi lavora al PC

Quando si trascorrono molte ore davanti al computer, il comfort non dipende soltanto dall’altezza della scrivania o dalla qualità del monitor. A incidere sulla giornata lavorativa è soprattutto la seduta, che dovrebbe sostenere il corpo anche quando si cambia posizione, ci si avvicina allo schermo o si reclina lo schienale durante una pausa.

La Sihoo Doro C300 Pro V2 nasce proprio attorno a questo principio. Il produttore la presenta come la sua prima sedia ergonomica con supporto adattivo per tutto il corpo, progettata per superare il tradizionale sostegno statico e reagire in tempo reale ai movimenti dell’utilizzatore.

Alla base del progetto ci sono quattro tecnologie che rappresentano i principali punti di forza del modello: il DynaCore System for Full-Body Adaptive Support, il SyncroFlex System for Personalized Fit and Dynamic Tracking, il Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0 e i braccioli Bionic 8D. Sono questi gli elementi che permettono alla sedia di coordinare schiena, zona lombare, testa e braccia durante le diverse fasi della giornata.

Fino al 22 luglio, la versione nera senza poggiapiedi è disponibile durante la Summer Sale a 439,99 euro invece di 479,99 euro. Utilizzando il codice esclusivo SIHOOPI, riservato ai lettori di Punto Informatico, si ottiene un ulteriore sconto del 6%: il prezzo finale scende così a circa 413,59 euro.

DynaCore, il supporto adattivo che coinvolge tutto il corpo

Il primo elemento distintivo della Doro C300 Pro V2 è il DynaCore System for Full-Body Adaptive Support. Il sistema coordina quattro zone della sedia: poggiatesta, schienale, supporto lombare e braccioli.

In una seduta tradizionale il sostegno può risultare efficace finché si mantiene una posizione precisa. Quando ci si inclina in avanti, si sposta il busto oppure si reclina lo schienale, i punti di contatto possono invece non corrispondere più alle aree da sostenere.

DynaCore è stato progettato per evitare questa situazione. La struttura rileva la distribuzione del peso e accompagna i movimenti del corpo, mantenendo il contatto nelle diverse posizioni. Schiena, zona lombare, testa e braccia vengono quindi sostenute in modo coordinato, senza obbligare l’utilizzatore a rimanere immobile o a intervenire continuamente sulle regolazioni.

Secondo quanto indicato nel brief, il sistema permette alla sedia di seguire il corpo in tempo reale, riducendo gli spazi che possono formarsi tra l’utilizzatore e lo schienale durante il movimento.

SyncroFlex adatta la sedia alla corporatura

Il secondo punto di forza imprescindibile è il SyncroFlex System for Personalized Fit and Dynamic Tracking. Si tratta di una struttura a doppia molla e doppio binario sviluppata per adattare lo schienale alle curve e alla corporatura di chi si siede.

La regolazione non si limita al primo momento. Durante il lavoro, lo schienale continua a scorrere insieme al corpo, mentre il supporto lombare segue lo spostamento del baricentro. Il contatto viene così mantenuto sia quando ci si avvicina alla scrivania sia quando si passa a una posizione più rilassata.

SyncroFlex è pensato anche per le postazioni condivise. Quando cambia la persona che utilizza la sedia, il sistema riconosce una diversa corporatura e modifica automaticamente il proprio comportamento, riducendo la necessità di riconfigurare ogni elemento.

L’obiettivo è offrire una seduta personalizzata a persone con altezze, forme e dimensioni differenti, mantenendo il sostegno durante i cambi di posizione.

Supporto lombare dinamico 2.0 su tre livelli

La zona lombare è affidata al Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0, il terzo elemento che Sihoo richiede di evidenziare.

A differenza di un supporto fisso, quello della Doro C300 Pro V2 si muove insieme allo schienale e segue il centro di gravità dell’utilizzatore. Quando ci si reclina, la struttura scorre verso il basso insieme al corpo, evitando che si crei uno spazio vuoto tra la sedia e la parte inferiore della schiena.

Il sostegno può essere configurato su tre livelli:

il primo è adatto al lavoro in posizione più eretta, il secondo offre un intervento più delicato durante le pause, mentre il terzo è leggermente inclinato per sostenere maggiormente la zona del sacro.

Il sistema offre inoltre una superficie di appoggio più ampia e utilizza una molla dedicata alla distribuzione della pressione. L’intento è sostenere la parte lombare senza trasmettere la sensazione di un elemento rigido che spinge costantemente contro la schiena.

Braccioli Bionic 8D per lavoro e relax

Il quarto punto obbligatorio del brief riguarda i braccioli Bionic 8D, progettati per sostenere le braccia in posizioni differenti.

Possono essere regolati in altezza, profondità e orientamento, oltre a inclinarsi verso l’alto o verso il basso. La parte anteriore può essere abbassata per sostenere naturalmente i gomiti durante la digitazione, evitando di sollevare le spalle. La sezione posteriore può invece essere orientata verso l’alto quando si legge, si utilizza uno smartphone o si tiene un controller tra le mani.

I braccioli si muovono anche in sincronia con la reclinazione dello schienale. Quando l’utilizzatore si inclina all’indietro, gli avambracci continuano quindi a essere sostenuti, senza essere spinti verso l’alto.

La possibilità di spostarli lateralmente permette inoltre di avvicinarli al piano di lavoro e di adattarli a scrivanie di larghezza e altezza differenti.

Poggiatesta 3D, seduta regolabile e reclinazione adattiva

Ai quattro sistemi principali si affiancano diverse caratteristiche secondarie indicate da Sihoo.

Il poggiatesta ultra-ampio 3D è regolabile e segue i movimenti del collo durante il lavoro, la lettura o la reclinazione. La maggiore superficie di appoggio è pensata per sostenere sia la testa sia la zona cervicale.

Lo Smart Weight-Adaptive Mechanism 2.0 regola invece automaticamente la resistenza dello schienale in base al peso dell’utilizzatore. La reclinazione e il ritorno alla posizione verticale risultano così più progressivi, senza richiedere continue regolazioni manuali.

La seduta è sagomata per distribuire la pressione su cosce e fianchi e può essere regolata in profondità di circa quattro centimetri. Questa possibilità consente di adattare la superficie di appoggio alla lunghezza delle gambe.

Schienale e seduta sono inoltre rivestiti con una rete morbida e traspirante, che favorisce il passaggio dell’aria e aiuta a limitare l’accumulo di calore durante le sessioni più lunghe.

La Doro C300 Pro V2 può raggiungere un’inclinazione massima di 135 gradi. Sihoo indica una posizione intorno ai 105 gradi per il lavoro concentrato, 120 gradi per la lettura o le attività creative e 135 gradi per le pause più rilassate.

L’esperienza di Sihoo nel settore dell’ergonomia

Sihoo opera da quindici anni nella ricerca e nello sviluppo di sedute ergonomiche. L’azienda distribuisce i propri prodotti in oltre cento Paesi e dichiara che le sue soluzioni vengono utilizzate da oltre dieci milioni di famiglie e da aziende presenti nella classifica Fortune 500.

Il marchio dispone di strutture dedicate alla ricerca ergonomica e di laboratori interni per la verifica di materiali, componenti, stabilità e resistenza. La Doro C300 Pro V2 ha inoltre ottenuto la certificazione BIFMA dell’intera sedia, relativa al rispetto di specifici standard di sicurezza, durata e prestazioni per gli arredi da ufficio.

L’acquisto è accompagnato da una garanzia di tre anni, da un periodo di prova di 30 giorni e da un servizio di assistenza disponibile anche dopo la scadenza della copertura.

Il prezzo con il codice SIHOOPI

La promozione riguarda la Sihoo Doro C300 Pro V2 nella versione nera senza poggiapiedi. Durante la Summer Sale il prezzo scende da 479,99 euro a 439,99 euro.

Applicando il codice esclusivo SIHOOPI prima di completare l’ordine si ottiene un ulteriore sconto del 6%: il prezzo finale è di circa 413,59 euro. L’iniziativa rimane valida fino al 22 luglio.

La Doro C300 Pro V2 si rivolge soprattutto a chi trascorre molte ore davanti al computer e cerca una seduta capace di adattarsi non soltanto alla corporatura, ma anche ai movimenti compiuti realmente durante la giornata. Il DynaCore System, il SyncroFlex System, il supporto lombare dinamico 2.0 e i braccioli Bionic 8D rappresentano il cuore di questa impostazione, alla quale si aggiungono regolazioni e materiali pensati per un utilizzo quotidiano e prolungato.

In collaborazione con Sihoo