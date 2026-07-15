Il drone anti-zanzare è l'invenzione che tutti stavamo aspettando

Le zanzare non sono solo un fastidio estivo, un’incredibile seccatura che arriva con l’innalzarsi delle temperature, ma un vero e proprio pericolo per la salute. Le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano quasi 250 milioni di malati e oltre 600.000 decessi ogni anno, solo considerando la malaria. E se potessimo sbarazzarcene con un drone?

La startup Tornyol ha avuto un’idea geniale

L’idea è della startup francese Tornyol e merita di essere segnalata. Finanziata da Y Combinator, ha messo a punto una tecnologia in grado di identificare l’insetto durante il volo, distinguendolo dagli altri (ad esempio dalle api), per intercettarlo e distruggerlo. Letteralmente, qui sotto il video che mostra il principio di funzionamento.

Può pattugliare un’area molto estesa, pari a decine di migliaia di metri quadrati, anche se il limite più grande è l’autonomia dichiarata di soli tre minuti. Prima di finire l’energia, raggiunge una base per la ricarica. Immaginiamo che, ad esempio in un terreno, potrebbero esserne installate diverse. Qui sotto il video di un prototipo che ha dimostrato la sua efficacia in un ambiente controllato. RIP falena.

Il manifesto pubblicato sul sito ufficiale è una dichiarazione d’intenti. E fa leva proprio sulle caratteristiche specifiche di un drone per creare l’arma perfetta contro le zanzare, più efficace di insetticidi e trappole.

Poiché questi droni sono così piccoli, economici e al tempo stesso molto veloci, saremo in grado di uccidere le zanzare su una scala e a un costo senza precedenti.

Il drone anti-zanzare, anche in abbonamento

L’unità è molto piccola, pesa 40 grammi ed è mossa da quattro rotori. È già partita la fase di prenotazione, lanciata con una modalità piuttosto particolare. Oltre a poterlo acquistare (1.100 dollari), lo si può noleggiare, in abbonamento al prezzo mensile di 50 dollari, spesa che include la manutenzione e gli aggiornamenti software. Il via alle spedizioni è previsto per il 2027.