iRobot cambia strada, il nuovo Roomba Electro Plus non è un robot

Roomba Electro Plus è il primo prodotto di iRobot che, a conti fatti, non è… un robot. Con una mossa che in qualche modo tradisce le aspettative create dal suo stesso nome, il marchio lancia un lavapavimenti 5-in-1 che non è affatto autonomo, ma che durante il suo funzionamento dev’essere gestito a mano. Niente app e Wi-Fi. È un deciso cambio di rotta per il brand, reduce da un periodo tutt’altro che tranquillo, ma che comunque oggi si arricchisce anche di cinque nuovi modelli di robot, più compatti ed economici rispetto a quelli già presenti nel catalogo.

Roomba Electro Plus è il primo non-robot di iRobot

E per quanto di nostro interesse, la notizia si esaurisce qui. È una svolta a modo suo storica per l’azienda che ha contribuito a far entrare i robot aspirapolvere nell’immaginario collettivo, prima diventando leader e punto di riferimento, prendendo ora però una direzione diversa, rimanendo sempre attiva nell’ambito delle pulizie della casa, ma reintroducendo il fattore umano. Fa sorridere, pensando al fatto che siamo nel periodo in cui l’intelligenza artificiale sembra invece destinata a rimpiazzarlo definitivamente, anche per quanto riguarda la sua centralità nell’ambiente domestico.

Per quanto riguarda le caratteristiche di Roomba Electro Plus, è un prodotto 5-in-1 che mette insieme aspirazione, lavaggio e disinfezione. È ovviamente senza cavi, alimentato da una batteria interna che promette un’autonomia elevata con una singola ricarica. Dopo l’utilizzo, il sistema ThermaCleanw igienizza, lava automaticamente e riscalda il rullo.

È proposto al prezzo di 399,99 dollari al lancio ed è stato progettato esclusivamente per i pavimenti con superficie dura. Andrà quasi inevitabilmente a scontrarsi con le alternative proposte da brand come Dreame e Roborock già attivi da tempo in questo segmento di mercato, una concorrenza piuttosto agguerrita.