Tapo L510E è la Lampadina Smart che fa tutto a soli 7€ su Amazon

Vuoi portare la domotica a casa tua o nel tuo ufficio senza spendere una fortuna? Con Tapo L510E, la lampadina smart intelligente che fa proprio tutto, ottieni il meglio con meno di 10 euro. Infatti, proprio in questo momento è in offerta sottocosto su Amazon a soli 6,99 euro, anziché 14,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto che richiede una certa velocità di conferma perché stiamo parlando di un’offerta a vendita rapida. Quando finiscono le scorte termina anche la promozione.

Il vantaggio di acquistare questa lampadina intelligente risiede nelle sue caratteristiche. Infatti, oltre a offrire un’app multi-device proprietaria, dalla quale è possibile gestirne tutte le funzionalità, è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Home, i due assistenti più utilizzati in questo momento. Con un tap, durante l’installazione, potrai aggiungerla e gestirla semplicemente tramite comandi vocali con la stessa semplicità di sempre a cui tu e tutta la tua famiglia siete abituati.

La lampadina offre una calda luce di colore giallo dimmerabile dall’1% al 100%, garantendo un controllo sulla luminosità dell’ambiente decisamente professionale. Inoltre, potendola controllare da remoto, puoi accenderla anche quando sei distante da casa, anche dall’altra parte del mondo. Potrai addirittura attivare la Modalità Alba e Tramonto che regola automaticamente accensione e spegnimento in base al fuso orario in cui ti trovi.

Cosa stai aspettando? Questa Lampadina Smart Intelligente cambierà completamente la tua vita. Acquista ora Tapo L510E a soli 6,99 euro su Amazon!