Il Trump phone è un HTC U24 Pro prodotto in Cina

Da circa un mese, gli utenti statunitensi possono acquistare il Trump Mobile T1 a 499 dollari. Gli esperti di iFixit hanno smontato lo smartphone e scoperto che si trattata di una copia quasi identica del vecchio HTC U24 Pro. Non è quindi un prodotto con “design orgogliosamente americano“, come pubblicizzato sul sito ufficiale.

Un HTC U24 Pro con minime differenze

A fine febbraio, The Verge aveva evidenziato una certa somiglianza tra il Trump Mobile T1 e lo smartphone di HTC annunciato circa due anni fa. Gli esperti di iFixit hanno confermato che è una copia quasi perfetta. Ci sono solo alcune piccole differenze estetiche, come il layout del modulo fotografico posteriore e la forma dei fori dell’altoparlante inferiore.

Lo smartphone smontato da iFixit è un campione per la stampa ricevuta da NBC. Dopo aver rimosso la cover posteriore hanno trovato la stessa scheda madre del vecchio HTC U24 Pro. Le specifiche sono ovviamente le stesse: processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Quest’ultimo è prodotto da Micron, invece che da SK hynix.

La batteria del Trump Mobile T1 ha una capacità di 5.000 mAh ed è stata prodotta nelle Filippine, mentre quella del “gemello” taiwanese ha una capacità di 4.600 mAh e arriva dalla Cina. Altre specifiche comuni sono: schermo AMOLED da 6,78 pollici, fotocamere posteriori da 50, 8 e 50 megapixel, fotocamera frontale da 50 megapixel, porta USB Type-C, slot microSD e jack audio.

Il Trump Mobile T1 è assemblato negli Stati Uniti (in Florida per la precisione), ma non è prodotto negli USA (altrimenti avrebbe un prezzo maggiore). Lo smartphone è stato progettato in Cina, prodotto in Cina e integra componenti che provengono quasi tutti dalla Cina. Altro che “design orgogliosamente americano“.