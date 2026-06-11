Smartphone Nuovo e Budget Basso? Scegli HONOR 400 Smart: una bomba a 139€

Il tuo telefono è ormai vecchio e non puoi più continuare a utilizzarlo? Se devi acquistare uno smartphone nuovo, ma hai un budget veramente basso non preoccuparti. Grazie a eBay e al suo nuovo coupon promozionale riesci ad acquistare l’ottimo HONOR 400 Smart a soli 139 euro! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Questo gioiellino è dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM e ha tutto quello che ti serve per produttività, intrattenimento e anche gaming.

Inserendo il Codice Sconto PSPRGIU26 ottieni un extra sconto che ti permette di risparmiare ulteriormente sul prezzo già in offerta. Ma devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitata e la promozione potrebbe terminare presto. Inoltre, con PayPal o Klarna puoi approfittare del tasso zero in tre rate con un solo click. Infine, su questo ordine c’è inclusa la consegna gratuita di eBay.

HONOR 400 Smart: costa poco, ma vale tanto

Nonostante il prezzo sia decisamente competitivo e possa far pensare a uno smartphone di “bassa qualità”, HONOR 400 Smart è una vera bomba in quanto a prestazioni e specifiche. Il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, ora esaltato da questa mega offerta di eBay, lo rende un vero e proprio best buy. A prezzo da entry level ti porti a casa un buonissimo mediogamma perfetto per tutte le attività quotidiane e anche un po’ di gaming. Acquistalo adesso a soli 139 euro con PSPRGIU26!

La sua batteria infinita da 6500 mAh e 35W SuperCharge offre il massimo in quanto autonomia e ricarica rapida. La fotocamera AI ultranitida da 108MP regala scatti pazzeschi. Resistente alle cadute, alla polvere e all’acqua, HONOR 400 Smart è venduto con certificazione SGS Premium 5 Stelle e IP54. I doppi altoparlanti assicurano un volume al 400% e un audio stereo super avvolgente. Mettilo adesso in carrello a soli 139 euro con PSPRGIU26 su eBay!