 Smartphone Nuovo e Budget Basso? Scegli HONOR 400 Smart: una bomba a 139€
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Smartphone Nuovo e Budget Basso? Scegli HONOR 400 Smart: una bomba a 139€

Devi acquistare uno smartphone nuovo, ma hai un budget molto basso? Niente paura! Su eBay trovi il fantastico HONOR 400 Smart a soli 139€.
Smartphone Nuovo e Budget Basso? Scegli HONOR 400 Smart: una bomba a 139€
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Devi acquistare uno smartphone nuovo, ma hai un budget molto basso? Niente paura! Su eBay trovi il fantastico HONOR 400 Smart a soli 139€.
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Il tuo telefono è ormai vecchio e non puoi più continuare a utilizzarlo? Se devi acquistare uno smartphone nuovo, ma hai un budget veramente basso non preoccuparti. Grazie a eBay e al suo nuovo coupon promozionale riesci ad acquistare l’ottimo HONOR 400 Smart a soli 139 euro! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Questo gioiellino è dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM e ha tutto quello che ti serve per produttività, intrattenimento e anche gaming.

Acquista ora HONOR 400 Smart

Inserendo il Codice Sconto PSPRGIU26 ottieni un extra sconto che ti permette di risparmiare ulteriormente sul prezzo già in offerta. Ma devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitata e la promozione potrebbe terminare presto. Inoltre, con PayPal o Klarna puoi approfittare del tasso zero in tre rate con un solo click. Infine, su questo ordine c’è inclusa la consegna gratuita di eBay.

HONOR 400 Smart: costa poco, ma vale tanto

Nonostante il prezzo sia decisamente competitivo e possa far pensare a uno smartphone di “bassa qualità”, HONOR 400 Smart è una vera bomba in quanto a prestazioni e specifiche. Il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, ora esaltato da questa mega offerta di eBay, lo rende un vero e proprio best buy. A prezzo da entry level ti porti a casa un buonissimo mediogamma perfetto per tutte le attività quotidiane e anche un po’ di gaming. Acquistalo adesso a soli 139 euro con PSPRGIU26!

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Acquista ora HONOR 400 Smart

La sua batteria infinita da 6500 mAh e 35W SuperCharge offre il massimo in quanto autonomia e ricarica rapida. La fotocamera AI ultranitida da 108MP regala scatti pazzeschi. Resistente alle cadute, alla polvere e all’acqua, HONOR 400 Smart è venduto con certificazione SGS Premium 5 Stelle e IP54. I doppi altoparlanti assicurano un volume al 400% e un audio stereo super avvolgente. Mettilo adesso in carrello a soli 139 euro con PSPRGIU26 su eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 giu 2026
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