T1 di Trump arriva nei negozi, lo smartphone con valori americani

Si fa fatica a immaginare cosa significhi davvero uno smartphone progettato pensando ai valori americani . Quel che è certo è che il T1, lo smartphone della Trump Mobile, sta iniziando a uscire dai magazzini americani diretto verso le case di chi lo aveva preordinato mesi fa.

T1, un’attesa lunga quasi un anno

L’annuncio originale della Trump Organization risale a quasi un anno fa, quando fu presentato l’arrivo di uno smartphone a marchio Trump assemblato sul suolo statunitense. La data di lancio iniziale era stata fissata per agosto, poi spostata a ottobre, poi rinviata di nuovo. Una sequenza di slittamenti che ha alimentato l’ironia degli scettici e l’attesa dei sostenitori, in un cocktail che sembra ormai inseparabile da ogni operazione commerciale legata al nome del presidente.

Adesso, secondo quanto riferito da USA TODAY, le consegne sono cominciate questa settimana. A confermarlo è Pat O’Brien, CEO di Trump Mobile, che ha fatto sapere che i ritardi sono stati nelle loro intenzioni un male necessario per garantire un prodotto all’altezza. Sul numero esatto di unità prenotate, però, regna il silenzio. O’Brien si è limitato a dirsi incredibilmente soddisfatto dell’interesse mostrato sia per il servizio Trump Mobile sia per il dispositivo, formula passe-partout che nelle conferenze stampa significa tutto e niente.

Il punto su cui Trump Mobile insiste di più è l’origine produttiva. I primi T1, secondo O’Brien, sono stati assemblati negli Stati Uniti, e l’azienda ha intenzione di aumentare progressivamente la quota di componenti prodotti principalmente in America per le generazioni successive. È una promessa importante. Assemblato negli Stati Uniti non significa fabbricato negli Stati Uniti. La differenza è enorme. In un assemblaggio si avvitano insieme pezzi che possono essere arrivati da qualsiasi parte del pianeta. Una fabbricazione vera comporta filiere, materie prime, impianti, una geografia industriale complessa.

La precisazione di O’Brien sull’aumento futuro dei componenti made in USA è in fondo l’ammissione che, per ora, la maggior parte dei pezzi che compongono un T1 arriva da altrove. Probabilmente, come per qualunque smartphone Android, da una rete di fornitori asiatici che produce display, batterie, sensori e chip a prezzi che gli Stati Uniti non possono replicare con la stessa convenienza. La componentistica americana, oggi, è più una destinazione di marketing che una realtà industriale immediata.

La scheda tecnica

Al di là della retorica patriottica, vale la pena guardare cosa c’è davvero dentro al T1. Il display è un AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz. La batteria è da 5.000 mAh, taglia ormai standard per la fascia media alta. Sotto al cofano gira un processore Snapdragon, senza ulteriori specifiche pubbliche sulla generazione esatta, particolare che dovrebbe essere il primo dato di una scheda tecnica seria e che invece resta in penombra. C’è un sensore di impronte digitali e il riconoscimento facciale AI per lo sblocco.

Sul fronte fotografico, il T1 monta una fotocamera principale da 50 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un teleobiettivo 2x da 50 megapixel. La fotocamera frontale è anch’essa da 50 megapixel. Il sistema operativo è Android 15, con il consueto strato di personalizzazione che a oggi non è stato svelato pubblicamente.

Il prezzo promozionale è di 499 dollari. I nuovi clienti devono iscriversi a una lista d’attesa e versare un deposito rifondibile di 100 dollari per assicurarsi un’unità. Una cifra che colloca il T1 nella fascia media degli smartphone Android, dove la competizione è feroce e dove brand consolidati come Xiaomi, Motorola, Samsung con la gamma A e perfino Google con i Pixel di livello base offrono pacchetti molto simili allo stesso prezzo più o meno.

Il marchio prima del prodotto

Quello che il T1 vende non è un’esperienza tecnica unica nel panorama Android, almeno non sulla base delle specifiche pubbliche. Quello che vende è l’appartenenza simbolica. Comprare un T1 significa scegliere di portare il nome Trump nella tasca dei pantaloni, ed è un gesto che per una fetta dell’elettorato americano vale più della differenza di prezzo o delle prestazioni della fotocamera.

Una strategia che ricalca quella di altri capi di stato e personaggi pubblici che hanno trasformato il proprio cognome in un marchio commerciale, dalle borse alle bottiglie d’acqua, dai cappelli ai conti corrente.