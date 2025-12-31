 Lo smartphone di Trump è in ritardo... per colpa dei democratici
Il T1 Phone non arriverà nei tempi previsti: la responsabilità è attribuita allo shutdown USA, per ragioni difficili da comprendere.
Tecnologia Mobile
Trump Mobile

Finalmente, abbiamo un aggiornamento ufficiale sullo smartphone più atteso del 2025: quello d’oro di Trump. Arrivati al 31 dicembre, possiamo affermare senza timore di smentita che non arriverà entro l’anno, come promesso all’annuncio di giugno. Il T1 Phone farà (forse) il suo debutto solo più avanti, ma la colpa non è del tycoon né dei suoi eredi dietro al progetto.

Dov’è il T1 Phone, lo smartphone d’oro di Trump?

Il servizio clienti della società che cura l’iniziativa, Trump Mobile, ha confermato alla redazione del Financial Times che la responsabilità del ritardo è da attribuire allo shutdown, il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti che si attua quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. Questo, come più volte ribadito dal presidente, è colpa dei democratici.

A dire il vero, il T1 Phone continua ad avere i connotati di un progetto piuttosto fumoso. Ancor prima dell’annuncio ufficiale, quando sono circolate le prime indiscrezioni, abbiamo fatto un paragone con lo Stonex ONE che molti ricorderanno. Tutto ciò che sappiamo è che sarà ricoperto d’oro e che sarà venduto al prezzo di 499 dollari. Nessuna informazione sul produttore (nel frattempo, la scritta Made in USA è scomparsa). Queste le specifiche tecniche rese note.

  • Display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz;
  • 12 GB di RAM;
  • 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD);
  • lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale;
  • tripla fotocamera posteriore da 50+2+2 megapixel, frontale da 16 megapixel;
  • jack audio da 3,5 mm e porta USB-C;
  • batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 20 W.

Lo smartphone d'oro T1 Phone di Trump Mobile

Trump Mobile offre anche The 47 Plan, in qualità di operatore. È un piano d’abbonamento proposto al prezzo mensile di 47,45 dollari con 20 GB di dati per la navigazione e chiamate internazionali verso 100 destinazioni nel mondo. Le cifre non sono casuali: Donald è stato il 45° presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato e ora è il 47°.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 31 dic 2025

