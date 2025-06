Trump Mobile è ufficiale: lo smartphone T1 e The 47 Plan

Neanche il tempo di scrivere e pubblicare l’indiscrezione, che ecco arrivare l’ufficialità: Trump Mobile è il nome della nuova avventura imprenditoriale di Donald Trump e famiglia. È di fatto un operatore virtuale che fornirà i propri servizi, inclusa la connettività su reti 5G, appoggiandosi alle infrastrutture delle tre grandi telco d’oltreoceano ovvero AT&T, Verizon e T-Mobile USA. È stato presentato anche il primo smartphone del marchio: T1 Phone, con tanto di finitura dorata per la scocca e tema in stile MAGA.

Lo smartphone Trump Phone T1

Pubblicata la scheda (quasi completa) delle specifiche tecniche. Ci sono un display AMOLED da 6,8 pollici con notch nella parte superiore e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD), lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, tripla fotocamera posteriore da 50+2+2 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, porta USB-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 20 W. Nessuna informazione sul processore integrato. Il sistema operativo preinstallato è Android nella sua versione 15.

T1 Phone (modello 8002) sarà venduto al prezzi di 499 dollari. È già online il modulo da compilare per il preordine, l’uscita è stata fissata per il mese di agosto.

L’immagine qui sopra mostra un design un po’ sospetto. A far arricciare il naso non è tanto la finitura dorata, quanto dettagli come la spaziatura piuttosto anomala tra le fotocamere posteriori e, soprattutto, la totale mancanza del flash LED.

La tariffa The 47 Plan

The 47 Plan è invece una vera e propria tariffa. Include traffico voce illimitato, messaggi illimitati, 20 GB di dati alla massima velocità, copertura dell’intero territorio statunitense, chiamate internazionali verso 100 destinazioni, una copertura assicurativa per i dispositivi, assistenza automobilistica fornita da Drive America e altri benefit.

È proposta al prezzo mensile di 47,45 dollari. La scelta della cifra non è casuale: Donald è stato il 45° presidente USA e ora è il 47°. Come scritto in apertura, Trump Mobile si configura come un operatore virtuale.