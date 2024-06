Spotify: l'audio lossless potrebbe costare 5 dollari in più

Del fatto che Spotify possa lanciare un’opzione a pagamento, denominata Hi-Fi o Lossless, che consentirà di ascoltare i brani in audio lossless, ovvero senza perdite, se ne parla da tempo. Al momento, però, non c’è ancora nulla di concreto all’orizzonte, ma continuano a susseguirsi i rumors, l’ultimo dei quali è quello diffuso da Bloomberg, secondo cui si tratterà di una soluzione che richiederà un pagamento extra.

Spotify: l’opzione audio lossless prevederà costi extra

Andando più in dettaglio, in base a quanto reso noto, occorreranno 5 dollari in più al mese (che in Italia diventerebbero verosimilmente 5 euro in più al mese) per avere l’audio lossless. Chi deciderà di pagare, però, avrà anche degli strumenti extra come suggerimenti per creare playlist e gestire le librerie musicali, al fine di arricchire l’esperienza d’uso del singolo sulla piattaforma.

Alla luce di quanto emerso e tenendo conto dei recenti aumenti su base mensile per gli abbonamenti americani, Spotify Premium con opzione Hi-Fi dovrebbe pertanto presentare un costo pari a 16,99 dollari al mese, una cifra tutto sommato abbastanza esosa e probabilmente non vista di buon occhio dai più.

Secondo Bloombeg, inoltre, quei 5 dollari in più al mese consentiranno a Spotify di aumentare il ricavo medio per utente.

Da tenere presente da indiscrezioni precedenti è stato possibile apprendere che l’opzione dedicata agli audiofili dovrebbe consentire di accedere allo streaming con qualità fino a 2.117 kbps. Per fare un paragone, al momento il limite è imposto a 320 kbps. Dovrebbe essere previsto anche il supporto per i 24-bit/44.1kHz, attraverso il formato FLAC, ma solo per alcuni brani selezionati.