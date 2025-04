Con Apple Music sei davvero al centro della...musica: provalo gratis

Apple Music è l’app perfetta se sei un appassionato e vuoi ascoltare le tue canzoni preferite con il miglior formato sonoro possibile. La piattaforma ti offre infatti oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità con la possibilità di provare la tecnologia Audio Spaziale e la definizione lossless. Per tutti i nuovi iscritti è prevista una prova gratuita di un mese.

Apple Music: perché dovresti provarlo

Attivata la prova Apple Music avrai subito disposizione un catalogo infinito di oltre 100 milioni di brani, tutti senza pubblicità e sempre pronti da ascoltare, anche offline. Con le già citate tecnologie di audio spaziale e formato lossless sarà come se ogni nota ti arrivasse dritta al cuore.

In più, potrai sfruttare una serie di funzioni interessanti e divertenti, come Apple Music Sing con cui trasformi il tuo smartphone in un karaoke professionale, oppure la possibilità di ascoltare concerti e interviste esclusive che non puoi ascoltare da nessun’altra parte. Tutto questo sincronizzato su tutti i tuoi dispositivi Apple e non solo.

Quindi, se è la tua prima volta su Apple Music, hai 1 mese gratis per provare tutto senza limiti. In alternativa, Con Apple One puoi includere anche iCloud, Apple TV+, Apple Arcade e Apple Fitness+ in un unico pacchetto super conveniente, con il primo mese in omaggio. E se sei studente, ti becchi anche Apple TV+ gratis insieme alla musica.

Infine, se hai appena comprato un nuovo dispositivo Apple allora avrai diritto addirittura a ben 3 mesi gratis. Insomma, non hai più scuse: prova Apple Music adesso.