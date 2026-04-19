JBL Flip 7: meraviglioso speaker Bluetooth portatile per un audio che spacca

Se anche tu ami la musica e quindi vorresti uno speaker Bluetooth portatile per averla sempre con te, approfitta di questa occasione speciale che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il JBL Flip 7 a soli 94,78 euro, invece che 149,99 euro.

Con lo sconto del 37% dunque avrai un risparmio notevole di oltre 55 euro sul totale e soprattutto potrai ottenere uno speaker Bluetooth portatile di qualità. E se preferisci questa promozione ti dà la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

JBL Flip 7: suono spettacolare e grande robustezza

Il JBL Flip 7 si presenta con un design leggero ma anche robusto che ti permette di portartelo ovunque senza problemi. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 quindi non teme nulla. Inoltre ci sono dei pratici comandi sulla parte superiore che ti permetteranno di gestire le tracce musicali e il volume, nonché una piccola asola dove potrai agganciarci ad esempio un moschettone. Si connette velocemente ai tuoi dispositivi garantendo una connessione rapida e senza latenza e puoi associarlo a un altro dispositivo simile per avere un suono stereo.

Garantisce un suono meraviglioso che arriva a grande distanza e non distorce nemmeno alzando il volume al massimo quindi potrai usarlo tranquillamente anche all’aperto. Tramite l’app dedicata potrai personalizzare l’audio come desideri. Parlando invece di autonomia, offre 14 ore con una singola ricarica e altre 2 ore con il Playtime Boost per non fermarti mai.

Affrettati perché sicuramente questa è un’occasione che non può durare a lungo. Per cui prima che sia tardi sparisca vai su Amazon e acquista il tuo JBL Flip 7 a soli 94,78 euro, invece che 149,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.