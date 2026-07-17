Scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music

Lo sai che puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music? Grazie alle incredibili promozioni dedicate di Apple puoi accedere gratuitamente da un mese e fino a un massimo di tre mesi al suo ricco catalogo che conta oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link! Se sei idoneo a una delle offerte potrai goderti fino a tre mesi gratuiti di musica e podcast.
Per ottenere 3 mesi gratis devi aver acquistato un dispositivo idoneo. Infatti, i nuovi abbonamenti hanno diritto a tre mesi gratuiti con un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o altri dispositivi Apple idonei. Dai un’occhiata ai dispositivi idonei per accedere a questa incredibile promozione:
- qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;
- gli accessori audio idonei includono: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds;
- i Beats Flex non sono considerati idonei per questa offerta.
E se non hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo non preoccuparti. Per te c’è sempre 1 mese gratis di Apple Music se sei un nuovo abbonato.
Tutte le novità di Apple Music gratis
Grazie a queste promozioni super interessanti hai accesso a tutte le novità del giorno di Apple Music gratis. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link e inizia ad ascoltare tutti i nuovi brani del giorno sulla piattaforma più amata e completa di sempre.
- doom – Steve Lacy
- Good Reason – Gracie Abrams
- When I’m Home – James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson
- i deserve better. – Bella Kay
- BOP BOP – Artie 5ive
- Horns of a Bull – Fiona Apple
- soltanto tu – CoCo
- Easy Street – Queens of the Stone Age
- After All – Carly Rae Jepsen
- TOP MODEL (HEY MAMBO!) – MamboLosco
- Ari Ari Oh (feat. SaintPaul) – Yaraki
- scarabocchi – westcross, Frah Quintale
- Crash Out – Tinashe
- EMRATA – Icy Subzero
- Weekend – MEDUZA, Khalid
- Llego – Empire Of The Sun, Danny Ocean
- La foto migliore – svegliaginevra
- IO E TE – Praci, Ernia
- Switchblade – beabadoobee
- Shooter – Néza
- Viajes En El Tiempo – Zara Colombo
- Naples is like New York (feat. Clementino & Combass) – DJ Gruff, Rayza, Dope One
- Light the Way – Leon Bridges
- L’unica che può cambiare l’atmosfera – Kashmere
- Xis Tudo (Live in Studio, Rio de Janeiro) – Selton
- Martini Me Fatso – Matt Berninger
- Ghetto Party – Jasley
- non può essere davvero tutto qui – Nuvola
- b00tycall – Evissimax
- Meglio di una star – NDG, sonoalaska
- TUTTO (feat. Sina, MATILDE & Not Good) – TALEA
- Dead Fresh – Lil Baby
- Living Large (feat. BigXthaPlug) – Rick Ross
- PAO PAO (feat. Lubi) – Flaco G
- Verano – Miriana Patruno
- I’d Be Lyin’ – Kelly Clarkson
- There Goes Ma Head – Nia Archives
- Nemmeno Il Tuo Ex – Davìdd, Vale Pain
- Rattle The Cage (feat. John 5) – Nickelback
- Too Fast To Live, Too Young To Die – Nessa Barrett
- peggio di così – PHYSIO
- Barthelona – SOFI TUKKER
- Staring at the Sun – Elderbrook, Rules
- RADICI (feat. Leo Rojas & Sud Sound System) – Antonio Maggio
- Vie d’uscita – Michele
- Grass – Dry Cleaning
- Tutto ciò che non ho avuto – Nicolò Pedrini
- Sacrifice – Pentatonix
- Gimme Dat Ting – Davido, NO11
- Oh Girl – lildombaby
- Loyalty – Cold War Kids
- Anfibi – Fiks
- Paranoie – Ansia
- Carandirú – OCCHI
- No Stop – Chadia
- We’ll Be Dub – Mellow Mood, Paolo Baldini DubFiles
- SPECCHI D’ACQUA – Gyuse
- bontà – 10k watt, rooc lee
- PISTE DA SCI – Kandischi
- Giro del mondo – millegalassie
- Ho fatto un casino – Cuta, Yazee
- SUPER8 – Neve
- Knight In Shining Prada – Overmono, John Joseph Holt
- Comes and Goes (Dom Dolla Remix) – KETTAMA, Dom Dolla
- Paradise – Brandon Flowers
- Adicción – Jasiel Nuñez, Peso Pluma
- Never Been In Love – Lauren Alaina, Kane Brown
- TREMENDA – Los Primos Del Este
- beam – RØZ, Young Cister
- Crypto – Mike D
- If You Could Talk – Dexter and The Moonrocks