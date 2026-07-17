Scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music

Lo sai che puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music? Grazie alle incredibili promozioni dedicate di Apple puoi accedere gratuitamente da un mese e fino a un massimo di tre mesi al suo ricco catalogo che conta oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link! Se sei idoneo a una delle offerte potrai goderti fino a tre mesi gratuiti di musica e podcast.

Per ottenere 3 mesi gratis devi aver acquistato un dispositivo idoneo. Infatti, i nuovi abbonamenti hanno diritto a tre mesi gratuiti con un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o altri dispositivi Apple idonei. Dai un’occhiata ai dispositivi idonei per accedere a questa incredibile promozione:

qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;

gli accessori audio idonei includono: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds;

i Beats Flex non sono considerati idonei per questa offerta.

E se non hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo non preoccuparti. Per te c’è sempre 1 mese gratis di Apple Music se sei un nuovo abbonato.

Tutte le novità di Apple Music gratis

Grazie a queste promozioni super interessanti hai accesso a tutte le novità del giorno di Apple Music gratis. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link e inizia ad ascoltare tutti i nuovi brani del giorno sulla piattaforma più amata e completa di sempre.

doom – Steve Lacy Good Reason – Gracie Abrams When I’m Home – James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson i deserve better. – Bella Kay BOP BOP – Artie 5ive Horns of a Bull – Fiona Apple soltanto tu – CoCo Easy Street – Queens of the Stone Age After All – Carly Rae Jepsen TOP MODEL (HEY MAMBO!) – MamboLosco Ari Ari Oh (feat. SaintPaul) – Yaraki scarabocchi – westcross, Frah Quintale Crash Out – Tinashe EMRATA – Icy Subzero Weekend – MEDUZA, Khalid Llego – Empire Of The Sun, Danny Ocean La foto migliore – svegliaginevra IO E TE – Praci, Ernia Switchblade – beabadoobee Shooter – Néza Viajes En El Tiempo – Zara Colombo Naples is like New York (feat. Clementino & Combass) – DJ Gruff, Rayza, Dope One Light the Way – Leon Bridges L’unica che può cambiare l’atmosfera – Kashmere Xis Tudo (Live in Studio, Rio de Janeiro) – Selton Martini Me Fatso – Matt Berninger Ghetto Party – Jasley non può essere davvero tutto qui – Nuvola b00tycall – Evissimax Meglio di una star – NDG, sonoalaska TUTTO (feat. Sina, MATILDE & Not Good) – TALEA Dead Fresh – Lil Baby Living Large (feat. BigXthaPlug) – Rick Ross PAO PAO (feat. Lubi) – Flaco G Verano – Miriana Patruno I’d Be Lyin’ – Kelly Clarkson There Goes Ma Head – Nia Archives Nemmeno Il Tuo Ex – Davìdd, Vale Pain Rattle The Cage (feat. John 5) – Nickelback Too Fast To Live, Too Young To Die – Nessa Barrett peggio di così – PHYSIO Barthelona – SOFI TUKKER Staring at the Sun – Elderbrook, Rules RADICI (feat. Leo Rojas & Sud Sound System) – Antonio Maggio Vie d’uscita – Michele Grass – Dry Cleaning Tutto ciò che non ho avuto – Nicolò Pedrini Sacrifice – Pentatonix Gimme Dat Ting – Davido, NO11 Oh Girl – lildombaby Loyalty – Cold War Kids Anfibi – Fiks Paranoie – Ansia Carandirú – OCCHI No Stop – Chadia We’ll Be Dub – Mellow Mood, Paolo Baldini DubFiles SPECCHI D’ACQUA – Gyuse bontà – 10k watt, rooc lee PISTE DA SCI – Kandischi Giro del mondo – millegalassie Ho fatto un casino – Cuta, Yazee SUPER8 – Neve Knight In Shining Prada – Overmono, John Joseph Holt Comes and Goes (Dom Dolla Remix) – KETTAMA, Dom Dolla Paradise – Brandon Flowers Adicción – Jasiel Nuñez, Peso Pluma Never Been In Love – Lauren Alaina, Kane Brown TREMENDA – Los Primos Del Este beam – RØZ, Young Cister Crypto – Mike D If You Could Talk – Dexter and The Moonrocks

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.