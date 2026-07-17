 Scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music
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Scopri come ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music

Scopri come puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis con accesso a un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità.
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Scopri come puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis con accesso a un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità.
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Lo sai che puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di Apple Music? Grazie alle incredibili promozioni dedicate di Apple puoi accedere gratuitamente da un mese e fino a un massimo di tre mesi al suo ricco catalogo che conta oltre 100 milioni di canzoni e zero pubblicità. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link! Se sei idoneo a una delle offerte potrai goderti fino a tre mesi gratuiti di musica e podcast.

Prova Apple Music Gratuitamente

Per ottenere 3 mesi gratis devi aver acquistato un dispositivo idoneo. Infatti, i nuovi abbonamenti hanno diritto a tre mesi gratuiti con un nuovo iPhone, iPad, Mac, nuovi AirPods o altri dispositivi Apple idonei. Dai un’occhiata ai dispositivi idonei per accedere a questa incredibile promozione:

  • qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate;
  • gli accessori audio idonei includono: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds;
  • i Beats Flex non sono considerati idonei per questa offerta.

E se non hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo non preoccuparti. Per te c’è sempre 1 mese gratis di Apple Music se sei un nuovo abbonato.

Tutte le novità di Apple Music gratis

Grazie a queste promozioni super interessanti hai accesso a tutte le novità del giorno di Apple Music gratis. Cosa stai aspettando? Inizia la tua prova gratuita a questo link e inizia ad ascoltare tutti i nuovi brani del giorno sulla piattaforma più amata e completa di sempre.

Prova Apple Music Gratuitamente
  1. doom – Steve Lacy
  2. Good Reason – Gracie Abrams
  3. When I’m Home – James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson
  4. i deserve better. – Bella Kay
  5. BOP BOP – Artie 5ive
  6. Horns of a Bull – Fiona Apple
  7. soltanto tu – CoCo
  8. Easy Street – Queens of the Stone Age
  9. After All – Carly Rae Jepsen
  10. TOP MODEL (HEY MAMBO!) – MamboLosco
  11. Ari Ari Oh (feat. SaintPaul) – Yaraki
  12. scarabocchi – westcross, Frah Quintale
  13. Crash Out – Tinashe
  14. EMRATA – Icy Subzero
  15. Weekend – MEDUZA, Khalid
  16. Llego – Empire Of The Sun, Danny Ocean
  17. La foto migliore – svegliaginevra
  18. IO E TE – Praci, Ernia
  19. Switchblade – beabadoobee
  20. Shooter – Néza
  21. Viajes En El Tiempo – Zara Colombo
  22. Naples is like New York (feat. Clementino & Combass) – DJ Gruff, Rayza, Dope One
  23. Light the Way – Leon Bridges
  24. L’unica che può cambiare l’atmosfera – Kashmere
  25. Xis Tudo (Live in Studio, Rio de Janeiro) – Selton
  26. Martini Me Fatso – Matt Berninger
  27. Ghetto Party – Jasley
  28. non può essere davvero tutto qui – Nuvola
  29. b00tycall – Evissimax
  30. Meglio di una star – NDG, sonoalaska
  31. TUTTO (feat. Sina, MATILDE & Not Good) – TALEA
  32. Dead Fresh – Lil Baby
  33. Living Large (feat. BigXthaPlug) – Rick Ross
  34. PAO PAO (feat. Lubi) – Flaco G
  35. Verano – Miriana Patruno
  36. I’d Be Lyin’ – Kelly Clarkson
  37. There Goes Ma Head – Nia Archives
  38. Nemmeno Il Tuo Ex – Davìdd, Vale Pain
  39. Rattle The Cage (feat. John 5) – Nickelback
  40. Too Fast To Live, Too Young To Die – Nessa Barrett
  41. peggio di così – PHYSIO
  42. Barthelona – SOFI TUKKER
  43. Staring at the Sun – Elderbrook, Rules
  44. RADICI (feat. Leo Rojas & Sud Sound System) – Antonio Maggio
  45. Vie d’uscita – Michele
  46. Grass – Dry Cleaning
  47. Tutto ciò che non ho avuto – Nicolò Pedrini
  48. Sacrifice – Pentatonix
  49. Gimme Dat Ting – Davido, NO11
  50. Oh Girl – lildombaby
  51. Loyalty – Cold War Kids
  52. Anfibi – Fiks
  53. Paranoie – Ansia
  54. Carandirú – OCCHI
  55. No Stop – Chadia
  56. We’ll Be Dub – Mellow Mood, Paolo Baldini DubFiles
  57. SPECCHI D’ACQUA – Gyuse
  58. bontà – 10k watt, rooc lee
  59. PISTE DA SCI – Kandischi
  60. Giro del mondo – millegalassie
  61. Ho fatto un casino – Cuta, Yazee
  62. SUPER8 – Neve
  63. Knight In Shining Prada – Overmono, John Joseph Holt
  64. Comes and Goes (Dom Dolla Remix) – KETTAMA, Dom Dolla
  65. Paradise – Brandon Flowers
  66. Adicción – Jasiel Nuñez, Peso Pluma
  67. Never Been In Love – Lauren Alaina, Kane Brown
  68. TREMENDA – Los Primos Del Este
  69. beam – RØZ, Young Cister
  70. Crypto – Mike D
  71. If You Could Talk – Dexter and The Moonrocks

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 17 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 lug 2026
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