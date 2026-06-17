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Scopri tutte le novità di Apple Music e la promo per avere fino a 3 mesi gratis

Dai un'occhiata a tutte le novità di Apple Music, con i suoi oltre 100 milioni di brani musicali disponibili, e la promo per 3 mesi gratis.
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Dai un'occhiata a tutte le novità di Apple Music, con i suoi oltre 100 milioni di brani musicali disponibili, e la promo per 3 mesi gratis.
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Grazie alla nuova promozione in corso puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Questa piattaforma di streaming offre oltre 100 milioni di brani musicali, zero pubblicità per sempre, alta qualità e audio spaziale. Insomma, è la soluzione perfetta non solo per chi ha un dispositivo Apple, ma anche per tutti grazie alla sua app multi-device.

Ottieni Apple Music fino a 3 mesi gratis

Se sei un nuovo cliente hai diritto subito a 1 mese gratis effettuando la tua prima iscrizione. Tuttavia, questo mese può trasformarsi in 3 mesi gratis se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo idoneo. In quali occasioni questa promozione è valida?

  • Puoi attivare l’offerta se hai acquistato qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.
  • Puoi attivare l’offerta se hai acquistato accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis

Accedi a tutte le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis. Cosa stai aspettando? Verifica se sei idoneo alla promozione in corso. La playlist della nuova musica di oggi è già disponibile sul catalogo della piattaforma:

Se sei un nuovo cliente hai diritto subito a 1 mese gratis effettuando la tua prima iscrizione. Tuttavia, questo mese può trasformarsi in 3 mesi gratis se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo idoneo. In quali occasioni questa promozione è valida?

  1. TOTEM – Tierra Whack
  2. Canto d’amore (con Marco Mengoni) – Angelina Mango
  3. stupid song – Olivia Rodrigo
  4. Il canto delle anguane – Francesca Michielin
  5. WAR – Astro
  6. Dollar Bill – Jack White
  7. Arricchiti – 22simba, Guè
  8. Che tesoro che sei – Achille Lauro, Antonello Venditti
  9. Come Over – BTS
  10. Il suo nome (Live in Studio 2026) – Daniele Silvestri
  11. Look At Us – Golden Years
  12. Più in Alto – Birthh
  13. des fleurs – Tove Lo, Stromae
  14. SCARAFAGGI (feat. Danno) – Noyz Narcos, Sine
  15. Sì ce staje (feat. Jake La Furia) – Hal Quartièr
  16. The Rock Show – blink-182
  17. Capricci – VillaBanks
  18. You Gotta Be – Durand Bernarr
  19. Batticuore – Il Mago Del Gelato
  20. Sweet Panorama – Emma Muscat
  21. See Out Loud – Interpol
  22. Old Lovers – Tom Odell, The Lumineers
  23. Magico Latino – Giulia Molino
  24. Tornado – Ayra Starr
  25. Fireproof – Mitski
  26. DUSTY – Jessie Reyez, Ty Dolla $ign
  27. California mediterranea – Laila Al Habash
  28. Dove ce ne andiamo stasera? – sigarettewest
  29. Can’t Get Enough (From Original Motion Picture K-POPS!) – Alissia, Anderson .Paak
  30. un’ora – fluente
  31. Comes Back Around – Kaskade, BUNT.
  32. If I could stop time… – R3HAB, Izzy Bizu
  33. Maledette parole – Amalfitano
  34. as I age – Evita Polidoro
  35. Don’t You Know – LAUV
  36. B.I.G. (Be Iconic & Global) [Italian Remix] – Zen Masuta, Guè
  37. Follow Me (feat. RedOne) – French Montana, JIHYO, LUDMILLA, Adriana C.
  38. Ambiguità (Così strafatta di coriandoli) – Le Vibrazioni
  39. PESOS (feat. Nabi) – MadPrince
  40. Mala – Tokyo, renforshort, Tiara
  41. Milano Keta Club – Clamö
  42. odiami se vuoi – Nuvola
  43. die 4 u (feat. Young Miko) – Hayley Kiyoko
  44. GONE – Spinas
  45. Bambolina – Camilla Pandozzi, KMas
  46. passo a due – Alec Temple
  47. disclosure… – John Williams
  48. Affoghi (Acqua) – moha111
  49. Una vita devastante – Marco Fracasia
  50. Bye Bye – Eva Marris
  51. Sale – Galeone
  52. Bacio a mezzanotte – La Ragione Giusta, Kid Gamma
  53. Standby – Ginevra
  54. Gioconda – NOVELLA
  55. Hangover – GIARON
  56. Miami Italiana 2 – TRC
  57. Velen – Iole
  58. IMMAGINAZIONE PURA – Fares
  59. Alter ego – INIBA
  60. SENZA ANIMA – Werdn
  61. I Knew It, I Knew You (Piano Version) – Taylor Swift
  62. PIENXA EN MI – Feid, Sfera Ebbasta
  63. Don’t Tell Me It’s Over – blink-182
  64. Burning Out – The Linda Lindas
  65. Better Man – Slow Pulp
  66. Eat For Peace – Show Me the Body
  67. True Colors – Mike D
  68. maggots for brains – Olivia Rodrigo
  69. GIRLS (feat. Kehlani) [Remix] – The Kid LAROI
  70. ICONIC BY MISTAKE – LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
  71. Horseback – Cody Johnson
  72. When I’m Gone – Koe Wetzel
  73. Bottle Up (from PAW Patrol: The Dino Movie) – Backstreet Boys, PAW Patrol
  74. breathless – josh conway
  75. Push It (feat. Mason & Princess Superstar) – Disco Lines, Maesic
  76. Red Bottoms – ADÉLA
  77. One Day – Bebe Rexha
  78. Club To Your Arms – Rose Gray
  79. Go – G Herbo
  80. RMB (Ring My Bell) – Aitch
  81. The One – CHRYSTAL
  82. INSECURE – YG, JID, Ab-Soul
  83. Sacrifices (feat. James Fauntleroy) – Nipsey Hussle, Bino Rideaux
  84. Show Me (feat. Scotts Maphuma, Shoday, Benzoo & W4DE) – TxC, Al Xapo
  85. Something Bout It – Blxst
  86. Guitar Man (feat. John Mayer) – Keith Urban
  87. Hey There Son – Charles Wesley Godwin, Wyatt Flores
  88. When I Get Drunk (I Want You Boy) – Suki Waterhouse
  89. Real Hustla – Ludacris, GloRilla
  90. UVA – iZaak, Chencho Corleone
  91. TURBO – Andy Mineo, Wordsplayed, Magic & Bird
  92. Don’t Let Go – Johnny Blue Skies
  93. Hurts So Good – Tori Kelly
  94. VIRAL – BOYNEXTDOOR
  95. Crash First – honestav, mgk
  96. Do it all again – MICO
  97. Faking Smiles – Ruel
  98. Come Down – Asha Banks
  99. In The Name Of Healing (from the Prime Original Movie ‘Your Fault: London’) – Griff

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Pubblicato il 17 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 giu 2026
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