Scopri tutte le novità di Apple Music e la promo per avere fino a 3 mesi gratis

Grazie alla nuova promozione in corso puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Questa piattaforma di streaming offre oltre 100 milioni di brani musicali, zero pubblicità per sempre, alta qualità e audio spaziale. Insomma, è la soluzione perfetta non solo per chi ha un dispositivo Apple, ma anche per tutti grazie alla sua app multi-device.

Se sei un nuovo cliente hai diritto subito a 1 mese gratis effettuando la tua prima iscrizione. Tuttavia, questo mese può trasformarsi in 3 mesi gratis se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo idoneo. In quali occasioni questa promozione è valida?

Puoi attivare l’offerta se hai acquistato qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.

Puoi attivare l’offerta se hai acquistato accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis

Accedi a tutte le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis. Cosa stai aspettando? Verifica se sei idoneo alla promozione in corso. La playlist della nuova musica di oggi è già disponibile sul catalogo della piattaforma:

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TOTEM – Tierra Whack Canto d’amore (con Marco Mengoni) – Angelina Mango stupid song – Olivia Rodrigo Il canto delle anguane – Francesca Michielin WAR – Astro Dollar Bill – Jack White Arricchiti – 22simba, Guè Che tesoro che sei – Achille Lauro, Antonello Venditti Come Over – BTS Il suo nome (Live in Studio 2026) – Daniele Silvestri Look At Us – Golden Years Più in Alto – Birthh des fleurs – Tove Lo, Stromae SCARAFAGGI (feat. Danno) – Noyz Narcos, Sine Sì ce staje (feat. Jake La Furia) – Hal Quartièr The Rock Show – blink-182 Capricci – VillaBanks You Gotta Be – Durand Bernarr Batticuore – Il Mago Del Gelato Sweet Panorama – Emma Muscat See Out Loud – Interpol Old Lovers – Tom Odell, The Lumineers Magico Latino – Giulia Molino Tornado – Ayra Starr Fireproof – Mitski DUSTY – Jessie Reyez, Ty Dolla $ign California mediterranea – Laila Al Habash Dove ce ne andiamo stasera? – sigarettewest Can’t Get Enough (From Original Motion Picture K-POPS!) – Alissia, Anderson .Paak un’ora – fluente Comes Back Around – Kaskade, BUNT. If I could stop time… – R3HAB, Izzy Bizu Maledette parole – Amalfitano as I age – Evita Polidoro Don’t You Know – LAUV B.I.G. (Be Iconic & Global) [Italian Remix] – Zen Masuta, Guè Follow Me (feat. RedOne) – French Montana, JIHYO, LUDMILLA, Adriana C. Ambiguità (Così strafatta di coriandoli) – Le Vibrazioni PESOS (feat. Nabi) – MadPrince Mala – Tokyo, renforshort, Tiara Milano Keta Club – Clamö odiami se vuoi – Nuvola die 4 u (feat. Young Miko) – Hayley Kiyoko GONE – Spinas Bambolina – Camilla Pandozzi, KMas passo a due – Alec Temple disclosure… – John Williams Affoghi (Acqua) – moha111 Una vita devastante – Marco Fracasia Bye Bye – Eva Marris Sale – Galeone Bacio a mezzanotte – La Ragione Giusta, Kid Gamma Standby – Ginevra Gioconda – NOVELLA Hangover – GIARON Miami Italiana 2 – TRC Velen – Iole IMMAGINAZIONE PURA – Fares Alter ego – INIBA SENZA ANIMA – Werdn I Knew It, I Knew You (Piano Version) – Taylor Swift PIENXA EN MI – Feid, Sfera Ebbasta Don’t Tell Me It’s Over – blink-182 Burning Out – The Linda Lindas Better Man – Slow Pulp Eat For Peace – Show Me the Body True Colors – Mike D maggots for brains – Olivia Rodrigo GIRLS (feat. Kehlani) [Remix] – The Kid LAROI ICONIC BY MISTAKE – LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE Horseback – Cody Johnson When I’m Gone – Koe Wetzel Bottle Up (from PAW Patrol: The Dino Movie) – Backstreet Boys, PAW Patrol breathless – josh conway Push It (feat. Mason & Princess Superstar) – Disco Lines, Maesic Red Bottoms – ADÉLA One Day – Bebe Rexha Club To Your Arms – Rose Gray Go – G Herbo RMB (Ring My Bell) – Aitch The One – CHRYSTAL INSECURE – YG, JID, Ab-Soul Sacrifices (feat. James Fauntleroy) – Nipsey Hussle, Bino Rideaux Show Me (feat. Scotts Maphuma, Shoday, Benzoo & W4DE) – TxC, Al Xapo Something Bout It – Blxst Guitar Man (feat. John Mayer) – Keith Urban Hey There Son – Charles Wesley Godwin, Wyatt Flores When I Get Drunk (I Want You Boy) – Suki Waterhouse Real Hustla – Ludacris, GloRilla UVA – iZaak, Chencho Corleone TURBO – Andy Mineo, Wordsplayed, Magic & Bird Don’t Let Go – Johnny Blue Skies Hurts So Good – Tori Kelly VIRAL – BOYNEXTDOOR Crash First – honestav, mgk Do it all again – MICO Faking Smiles – Ruel Come Down – Asha Banks In The Name Of Healing (from the Prime Original Movie ‘Your Fault: London’) – Griff

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