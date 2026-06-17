Scopri tutte le novità di Apple Music e la promo per avere fino a 3 mesi gratis

Grazie alla nuova promozione in corso puoi ottenere fino a 3 mesi di Apple Music gratis. Questa piattaforma di streaming offre oltre 100 milioni di brani musicali, zero pubblicità per sempre, alta qualità e audio spaziale. Insomma, è la soluzione perfetta non solo per chi ha un dispositivo Apple, ma anche per tutti grazie alla sua app multi-device.
Se sei un nuovo cliente hai diritto subito a 1 mese gratis effettuando la tua prima iscrizione. Tuttavia, questo mese può trasformarsi in 3 mesi gratis se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo idoneo. In quali occasioni questa promozione è valida?
- Puoi attivare l’offerta se hai acquistato qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS, acquistato da Apple o rivendite autorizzate.
- Puoi attivare l’offerta se hai acquistato accessori audio idonei tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis
Accedi a tutte le novità di Apple Music fino a 3 mesi gratis. Cosa stai aspettando? Verifica se sei idoneo alla promozione in corso. La playlist della nuova musica di oggi è già disponibile sul catalogo della piattaforma:
Se sei un nuovo cliente hai diritto subito a 1 mese gratis effettuando la tua prima iscrizione. Tuttavia, questo mese può trasformarsi in 3 mesi gratis se hai da poco acquistato un nuovo dispositivo idoneo. In quali occasioni questa promozione è valida?
- TOTEM – Tierra Whack
- Canto d’amore (con Marco Mengoni) – Angelina Mango
- stupid song – Olivia Rodrigo
- Il canto delle anguane – Francesca Michielin
- WAR – Astro
- Dollar Bill – Jack White
- Arricchiti – 22simba, Guè
- Che tesoro che sei – Achille Lauro, Antonello Venditti
- Come Over – BTS
- Il suo nome (Live in Studio 2026) – Daniele Silvestri
- Look At Us – Golden Years
- Più in Alto – Birthh
- des fleurs – Tove Lo, Stromae
- SCARAFAGGI (feat. Danno) – Noyz Narcos, Sine
- Sì ce staje (feat. Jake La Furia) – Hal Quartièr
- The Rock Show – blink-182
- Capricci – VillaBanks
- You Gotta Be – Durand Bernarr
- Batticuore – Il Mago Del Gelato
- Sweet Panorama – Emma Muscat
- See Out Loud – Interpol
- Old Lovers – Tom Odell, The Lumineers
- Magico Latino – Giulia Molino
- Tornado – Ayra Starr
- Fireproof – Mitski
- DUSTY – Jessie Reyez, Ty Dolla $ign
- California mediterranea – Laila Al Habash
- Dove ce ne andiamo stasera? – sigarettewest
- Can’t Get Enough (From Original Motion Picture K-POPS!) – Alissia, Anderson .Paak
- un’ora – fluente
- Comes Back Around – Kaskade, BUNT.
- If I could stop time… – R3HAB, Izzy Bizu
- Maledette parole – Amalfitano
- as I age – Evita Polidoro
- Don’t You Know – LAUV
- B.I.G. (Be Iconic & Global) [Italian Remix] – Zen Masuta, Guè
- Follow Me (feat. RedOne) – French Montana, JIHYO, LUDMILLA, Adriana C.
- Ambiguità (Così strafatta di coriandoli) – Le Vibrazioni
- PESOS (feat. Nabi) – MadPrince
- Mala – Tokyo, renforshort, Tiara
- Milano Keta Club – Clamö
- odiami se vuoi – Nuvola
- die 4 u (feat. Young Miko) – Hayley Kiyoko
- GONE – Spinas
- Bambolina – Camilla Pandozzi, KMas
- passo a due – Alec Temple
- disclosure… – John Williams
- Affoghi (Acqua) – moha111
- Una vita devastante – Marco Fracasia
- Bye Bye – Eva Marris
- Sale – Galeone
- Bacio a mezzanotte – La Ragione Giusta, Kid Gamma
- Standby – Ginevra
- Gioconda – NOVELLA
- Hangover – GIARON
- Miami Italiana 2 – TRC
- Velen – Iole
- IMMAGINAZIONE PURA – Fares
- Alter ego – INIBA
- SENZA ANIMA – Werdn
- I Knew It, I Knew You (Piano Version) – Taylor Swift
- PIENXA EN MI – Feid, Sfera Ebbasta
- Don’t Tell Me It’s Over – blink-182
- Burning Out – The Linda Lindas
- Better Man – Slow Pulp
- Eat For Peace – Show Me the Body
- True Colors – Mike D
- maggots for brains – Olivia Rodrigo
- GIRLS (feat. Kehlani) [Remix] – The Kid LAROI
- ICONIC BY MISTAKE – LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
- Horseback – Cody Johnson
- When I’m Gone – Koe Wetzel
- Bottle Up (from PAW Patrol: The Dino Movie) – Backstreet Boys, PAW Patrol
- breathless – josh conway
- Push It (feat. Mason & Princess Superstar) – Disco Lines, Maesic
- Red Bottoms – ADÉLA
- One Day – Bebe Rexha
- Club To Your Arms – Rose Gray
- Go – G Herbo
- RMB (Ring My Bell) – Aitch
- The One – CHRYSTAL
- INSECURE – YG, JID, Ab-Soul
- Sacrifices (feat. James Fauntleroy) – Nipsey Hussle, Bino Rideaux
- Show Me (feat. Scotts Maphuma, Shoday, Benzoo & W4DE) – TxC, Al Xapo
- Something Bout It – Blxst
- Guitar Man (feat. John Mayer) – Keith Urban
- Hey There Son – Charles Wesley Godwin, Wyatt Flores
- When I Get Drunk (I Want You Boy) – Suki Waterhouse
- Real Hustla – Ludacris, GloRilla
- UVA – iZaak, Chencho Corleone
- TURBO – Andy Mineo, Wordsplayed, Magic & Bird
- Don’t Let Go – Johnny Blue Skies
- Hurts So Good – Tori Kelly
- VIRAL – BOYNEXTDOOR
- Crash First – honestav, mgk
- Do it all again – MICO
- Faking Smiles – Ruel
- Come Down – Asha Banks
- In The Name Of Healing (from the Prime Original Movie ‘Your Fault: London’) – Griff