 Nuova musica ti aspetta su Amazon Music Unlimited a 0,99€ al mese
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Nuova musica ti aspetta su Amazon Music Unlimited a 0,99€ al mese

Una nuovissima offerta ti permette di ascoltare tantissima nuova musica su Amazon Music Unlimited a soli 0,99€ al mese, per ben 3 mesi.
Nuova musica ti aspetta su Amazon Music Unlimited a 0,99€ al mese
Musica
Una nuovissima offerta ti permette di ascoltare tantissima nuova musica su Amazon Music Unlimited a soli 0,99€ al mese, per ben 3 mesi.
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La nuova musica disponibile con Amazon Music Unlimited

Ecco qui tutta la nuova musica disponibile già da subito su Amazon Music Unlimited a un prezzo eccezionale. Attiva ora l’offerta a 0,99 euro al mese e accedi immediatamente al suo ricchissimo catalogo.

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  • Visitatore (Deluxe) – SIENNA SPIRO
  • È questo il Paradiso? (Versione estesa) – STELLA SINISTRA
  • Prizefighter (Edizione estesa) – Mumford & Sons
  • Oceania (Colonna Sonora Originale/Edizione Deluxe) – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
  • Collezione: Ornella Vanoni (Edizione Deluxe) – Ornella Vanoni
  • Danger Days: Le vere vite dei favolosi Killjoys (Edizione Deluxe) – My Chemical Romance
  • Sfida della verità Doppia sfida – Bronski Beat
  • Occhi aperti (edizione speciale per il 20° anniversario) – Pattuglia Neve
  • crema idratante (deluxe) – gamba bagnata
  • From The Pyre (Deluxe) – L’ultima cena
  • Viaggi Fantastici (Edizione Deluxe) – Yo Gabba Gabba
  • BLINK (Edizione Deluxe) – Bob Moses
  • Muschio: La reliquia dimenticata (edizione ampliata) – Jason Graves
  • Angel’s Encore: Recut & Remastered, Vol. 1 (Speciale) – Angelo Jerry
  • Vai ragazzo, vai – Franklin
  • Parigi senza fili (Deluxe) – SIMBOLO
  • Noi siamo amore (Deluxe) – I ciarlatani
  • Oceania – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
  • Cupido e Psiche 85 (Edizione Deluxe) – Scritti Politti
  • Monster Codex Vol. 2.2 – Apocrypha: Omega Remastered (Edizione Deluxe) – LoreBeats
  • Die Sucht der Träumer – dasATeam158
  • HOLY WAR FUNK (Deluxe) – DJ Vz7 e DJ MDK
  • JNA LP (Deluxe) – JBird Ufficiale
  • Skully (Deluxe) – BabyPicasso!
  • Vittoria (Edizione Deluxe) – Klu Wan
  • DUMBCRAZYSTUPID (Deluxe) – Akia
  • Samaerica (Deluxe) – Samaera
  • RICORDI IN VENDITA —A—> 66 GREENE ST SOHO NY (DELUXE) – _di.ALEXANDER
  • VIVERE COME TEN (DELUXE) – 10k Yungin
  • Como Vivir Sin Cuerpo (Deluxe) – Goa
  • Abbastanza vicino (Edizione speciale) – VuMusicJa
  • L’incoronazione degli umili (edizione deluxe) – La dinastia Reed
  • Amour bandit (Deluxe) – Emilie Marsh
  • Tu ed io in questo mondo folle (Deluxe) – Sathyiendra
  • WhoBeeLow (DELUXE) – Mario Rivera III
  • Soul In The Horn (Atto 4) (Edizione Deluxe REMIX e BONUS) – Anima nel corno
  • La Stanza Dorata (Deluxe) – Domenica
  • dissociazione (deluxe) – inzodiyac
  • 23:30 Edizione Deluxe – Southsidesu
  • Chi sei veramente? [deluxe] – La Gioventù
  • Una famiglia felice di maialini (Deluxe) – Peppa Pig
  • Movimenti dell’aria (Edizione Deluxe) – Daniel Herskedal, Eyolf Dale e Helge Andreas Norbakken
  • Album demo casalingo (edizione deluxe) – Michael Carolan
  • Album demo casalingo (edizione deluxe) – Michael Carolan
  • Bambino di provincia (doppia camera deluxe) – Saggio
  • Came 2 Far (Deluxe) – BruceSwp
  • CAUSA PERSA (Deluxe) – Occhio esperto
  • Lov3 Vol. IV: Ar3 You Up? (Deluxe) – Chef Ay
  • STORIE DI CODIPENDENZA (Deluxe) – Jay Kudo
  • IL MAGO (DELUXE) – M Huncho
  • Carter sconfigge il diavolo (Edizione Deluxe) – Vox Carter
  • Fallo per soldi (Deluxe) – Bruto VIII
  • Off Da Backend (Deluxe) – Re di Cipro
  • Non servono le redini (Deluxe) – MillzGotBeats
  • DOVE PIANGONO LE ROSE (DELUXE) – 2 SILENZIOSO
  • Trasporto merci privato (Deluxe) – Kizzy Kaneowe
  • Mourir pour le rock (deluxe) – Noé Talbot
  • ICYB (Deluxe) – Ghiaccio
  • Edizione Deluxe delle 11:30 – Southsidesu
  • Frammenti di me (Edizione Deluxe) – Pop Sizzle Bang
  • Frammenti di me (Edizione Deluxe) – Pop Sizzle Bang
  • Street Influenced 2 (Deluxe) – E-Bodi
  • Thug Life (Děvko) (Deluxe) – Ossigeno
  • NJOYITWYLITLASTZ (Deluxe) – Chiavi
  • SOLO AMORE (Deluxe) – NJ BABY – Marte Kushi
  • Voto Cremisi (Speciale) – Maestà Nera
  • 1 di 1 (DELUXE) – raydough
  • TORNA A TE (FINE DEGLI 8 DELUXE) – GUZZBY
  • METADREAMGIRL (DELUXE) – Chanel Reyes
  • Dolorosamente felice (Deluxe) – Nanette
  • Regina di bellezza del bar di quartiere (Deluxe) – Ashland Craft
  • WOMANIZER (Edizione Deluxe) – SQWOZ BAB
  • Amore e incontri (Deluxe) – Anthony Oblivian
  • DOPO MEZZANOTTE (EDIZIONE DELUXE) – EONIXXX
  • Stelle (Blue Hour Deluxe) – Anna Wilson
  • Andhadhun – Versione Deluxe – Amit Trivedi, Raftaar e Girish Nakod
  • Lei è il mio amore manifestato (Edizione Deluxe per le festività e il Natale, Parte I) – Anthony McKee
  • Rising In The Light (Deluxe) – Anthony McKee
  • Apocalipsis (Deluxe) – Dsmond
  • Forse sei tu (Edizione speciale) – VuMusicJa
  • Humble Hustle VII (Deluxe) – Anthony Oblivian
  • Twist In My Reality (Light & Dark, Part II) (Deluxe) – Anthony McKee
  • CONOSCO L’EROE (Edizione Speciale) – CLASSE SETTE
  • Malvada (Edizione Deluxe) – Malvasia
  • Il regno dei giganti (edizione deluxe) – Fel Sweetenberg
  • Beats for Borthels, Vol. 9 (Deluxe) – I Doppelgang
  • Sì, okay (Deluxe) – Trillionair3 e Burna Mac
  • M.4.RS (Deluxe) – NeoTgl
  • Tramonto – jaxce
  • Treez On The Block (Deluxe) – Lamere Treez e 1Blocko

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Pubblicato il 30 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 lug 2026
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