 Bose SoundLink Flex (2ª Gen): suono di qualità per 12 ore ininterrotte
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Bose SoundLink Flex (2ª Gen): suono di qualità per 12 ore ininterrotte

Oggi puoi avere la potente cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a un ottimo prezzo su Amazon per portarti la musica ovunque.
Bose SoundLink Flex (2ª Gen): suono di qualità per 12 ore ininterrotte
Musica
Oggi puoi avere la potente cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a un ottimo prezzo su Amazon per portarti la musica ovunque.
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Se ti piace ascoltare la musica e desideri avere una cassa Bluetooth che ti permetta di portartela ovunque approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a 109,99 euro, anziché 179,95 euro.

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La cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen) offre un audio spettacolare con una potenza massima di uscita da 7,5 W che spinge il suono molto lontano e ti permette quindi di ascoltare la musica anche all’aperto. L’audio non distorcei nemmeno alzando il volume al massimo ed è sempre molto fedele all’originale.

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È un design compatto e robusto con un piccolo epatico laccetto che ti consente di agganciarla ad esempio a un moschettone per averla sempre con te. E ci sono poi dei comandi sulla parte superiore che ti permetteranno di gestire la musica e la connessione. Con la tecnologia Bluetooth 5.3 la cassa si collega ai tuoi dispositivi in modo semplice e garantisce una bassa latenza e una stabilità fino a 9 metri di distanza dal dispositivo associato. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e vanta 12 ore di autonomia.

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Pubblicato il 13 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
13 lug 2026
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