12h di audio ovunque con la cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen)

Portati la musica in giro in qualsiasi posto grazie a una delle migliori casse Bluetooth portatili in commercio. Oggi la potrai avere a un ottimo prezzo. Dunque vai immediatamente su Amazon e potrai acquistare la Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a soli 109 euro, invece che 179,95 euro.

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Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è super e costa il giusto

La cassa Bluetooth portatile Bose SoundLink Flex (2ª Gen) è pensata per chi vuole portare la musica sempre con sé senza dover fare rinunce. Ha infatti un design robusto e leggero che risulta estremamente versatile e pratico. Possiede un laccetto che ti permette di agganciarla a un moschettone di uno zaino e gode di pratici comandi sulla parte superiore per gestire la musica, il volume e le connessioni con i tuoi dispositivi.

È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67, per cui potrai portarla tranquillamente al mare e in montagna. Inoltre garantisce un’autonomia di ben 12 ore con una ricarica completa. La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una stabilità eccellente fino a 9 metri di distanza ed è associabile con più dispositivi contemporaneamente per passare poi da uno all’altro in modo rapido.

Un’ottima opportunità per avere uno speaker senza fili eccezionale senza dover spendere un patrimonio. Prima che l’offerta finisca dirigiti su Amazon e acquista la tua cassa Bluetooth Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a soli 109 euro, invece che 179,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.