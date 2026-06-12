Musica da concerto per 24h con lo speaker Bluetooth Sony ULT FIELD 3

Ti piace da impazzire la musica e vuoi acquistare uno speaker Bluetooth portatile in modo da poterlo avere sempre con te e ascoltarla in ogni momento? Allora dai un’occhiata a questa promozione eccellente. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Sony ULT FIELD 3 a 102,99 euro, invece che 129 euro.

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Sony ULT FIELD 3: musica che spacca ovunque

Con lo speaker Bluetooth portatile Sony ULT FIELD 3 potrai trasformare delle serate monotone in autentiche feste. È ottima sia all’interno che all’esterno perché garantisce un audio che si propaga a grande distanza senza perdere potenza. I woofer e tweeter ad alta prestazione producono bassi corposi e potrai anche equalizzare il suono a 7 bande, grazie all’applicazione dedicata.

Offre un design accattivante, robusto e compatto, ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. Questo vuol dire che potrai tranquillamente portartelo anche al mare. Inoltre con la tracolla removibile lo puoi tenere in spalla e toglierla quando non ti serve. Ci sono dei comodi pulsanti che ti permetteranno di regolare il volume, di gestire le tracce musicali e la connessione ai tuoi dispositivi. Parlando di quest’ultima, garantisce una bassissima latenza. Inoltre offre una batteria in grado di durare per 24 ore consecutive.

Non c’è davvero tempo da perdere perché le unità disponibili sono poche. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Sony ULT FIELD 3 a 102,99 euro, invece che 129 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.