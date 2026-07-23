Attiva Amazon Music Unlimited adesso: solo 0,99€ per 3 mesi

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Attiva oggi stesso Amazon Music Unlimited per accedere a un catalogo con oltre 100 milioni di brani senza pubblicità a solo 0,99€ per 3 mesi.
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Oltre a un catalogo davvero ricchissimo hai anche tantissima qualità. Infatti, potrai provare l’audio 3D e HD per una riproduzione ancora più emozionante dei tuoi brani preferiti. Crea le tue playlist favorite per avere sempre a disposizione la musica che ami o scopri cosa l’algoritmo ha da offrirti in base ai tuoi gusti con playlist realizzate in esclusiva sulla base dei tuoi gusti. Tutto questo e molto di più a soli 0,99 euro per 3 mesi grazie all’ottima promozione in corso.

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  • Visitatore (Deluxe) – SIENNA SPIRO
  • Questo è il Paradiso? (Versione estesa) – STELLA SINISTRA
  • Prizefighter (Edizione estesa) – Mumford & Sons
  • Danger Days: Le vere vite dei favolosi Killjoys (Edizione Deluxe) – My Chemical Romance
  • Oceania (Colonna Sonora Originale/Edizione Deluxe) – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
  • BIANCA (Deluxe) – BIA
  • crema idratante (deluxe) – gamba bagnata
  • Sfida della verità Doppia sfida – Bronski Beat
  • Collezione: Ornella Vanoni (Edizione Deluxe) – Ornella Vanoni
  • From The Pyre (Deluxe) – L’ultima cena
  • Parigi senza fili (Deluxe) – SIMBOLO
  • Muschio: La reliquia dimenticata (edizione ampliata) – Jason Graves
  • Angel’s Encore: Recut & Remastered, Vol. 1 (Speciale) – Angelo Jerry
  • Vai ragazzo, vai – Franklin
  • Sfida il mare (Deluxe) – Casa gratuita
  • Cupido e Psiche 85 (Edizione Deluxe) – Scritti Politti
  • Home Demo Album – Michael Carolan
  • Suicidio sociale (edizione deluxe) – Shandon
  • Die Sucht der Träumer – dasATeam158
  • Monster Codex Vol. 2.2 – Apocrypha: Omega Remastered (Edizione Deluxe) – LoreBeats
  • Noi siamo amore (Deluxe) – I ciarlatani
  • Nell’era del dubbio (Edizione Deluxe) – I peccatori della città del ponte
  • Momento (Edizione Deluxe) – The Expendables
  • Sto bene (Deluxe) – Moira Dela Torre
  • BLINK (Edizione Deluxe) – Bob Moses
  • Benvenuti a Cambodia Town (Deluxe) – Giovane stupido
  • HOLY WAR FUNK (Deluxe) – DJ Vz7 e DJ MDK
  • Oceania – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
  • Quarto anniversario di Depression Life (Edizione Deluxe) – Kuagethedemonlord
  • VIVERE COME TEN (DELUXE) – 10k Yungin
  • DA PRODIGY (DOVE IL DIVERTIMENTO È AL MASSIMO) – KY GORDON
  • Sì, okay (Deluxe) – Trillionair3 e Burna Mac
  • 3x4L (Deluxe) – 3xzae
  • Dalle ferite alla saggezza (Edizione Deluxe) – Piccolo Statico
  • Lo zio ce l’ha ancora (Deluxe) – Oneway Twan
  • NB: THE ALBUM III (DELUXE) – NIGGABALLS JOHNSON
  • Made In The Dark (edizione ampliata) – Hot Chip
  • JNA LP (Deluxe) – JBird Ufficiale
  • Skully (Deluxe) – BabyPicasso!
  • Vittoria (Edizione Deluxe) – Klu Wan
  • Samaerica (Deluxe) – Samaera
  • La Via della Felicità. (deluxe) – [just master ẍ]
  • PARADISO (Deluxe) – Paradiso
  • Quasi abbastanza (Edizione speciale) – VuMusicJa
  • Ancora uno (edizione speciale) – VuMusicJa
  • L’incoronazione degli umili (edizione deluxe) – La dinastia Reed
  • Il mixtape Ashbomination (edizione deluxe) – Ashden Wicka
  • GENESI (DELUXE) – Plas
  • Misericordia (Deluxe) – Hiro Makemake
  • Samaerica (Deluxe) – Samaera
  • La Via della Felicità. (deluxe) – [just master ẍ]
  • PARADISO (Deluxe) – Paradiso
  • Tu ed io in questo mondo folle (Deluxe) – Sathyiendra
  • Soul In The Horn (Atto 4) (Edizione Deluxe REMIX e BONUS) – Anima nel corno
  • La Stanza Dorata (Deluxe) – Domenica
  • dissociazione (deluxe) – inzodiyac
  • Il mixtape Ashbomination (edizione deluxe) – Ashden Wicka
  • GENESI (DELUXE) – Plas
  • Misericordia (Deluxe) – Hiro Makemake
  • CDMXXXXXXXXXXXXX (TRASMUTAZIONE DELUXE) – Blu Rosso
  • La montagna cadrà (Edizione Deluxe per il 10° anniversario) – DJ Shadow
  • Armageddon (Deluxe) – Don Trip e Eddie Valero
  • La stagione del sole è finita (Deluxe) – Richard Shelest
  • Solitudine Rinascita Edizione Deluxe – Akil
  • Invasione sovietica (edizione deluxe) – Cacciatore di streghe generale
  • WINSTON (Deluxe) – Camicia da surf Winston
  • il selvaggio, l’innocente e il furioso (Deluxe) – ILUKA
  • Frammenti di memoria (Deluxe) – KayKay
  • Cuore di fuoco della fenice (Deluxe) – Anthony McKee
  • GIORNO DELL’INDIPENDENZA (DELUXE) – BAE’J
  • Solo per stasera (edizione speciale) – VuMusicJa
  • Un Natale meraviglioso (Deluxe) – Anthony Oblivian
  • Twist In My Reality (Light & Dark, Part I) (Deluxe) – Anthony McKee
  • VIDA (DELUXE) – Brenno
  • FATALE (Deluxe) – Caterina
  • M.4.RS (Deluxe) – NeoTgl
  • GoreCore (Deluxe) – LitBoy
  • Rakastavaiset (Deluxe) – Sanni
  • Onde che non svaniscono (Deluxe) – Luke Roque
  • SICILIA Fedearrow (Edizione Deluxe) – Corridoio
  • Quasi mio (edizione speciale) – VuMusicJa
  • Pros Loucos e Pros Românticos (Deluxe) – TUTTO GHIACCIO
  • HO SPARATO AMORE NEL CUORE (DELUXE) – Mant
  • CAUSA PERSA (Deluxe) – Occhio esperto
  • Lov3 Vol. IV: Ar3 You Up? (Deluxe) – Chef Ay
  • STORIE DI CODIPENDENZA (Deluxe) – Jay Kudo
  • Se il 16 fosse una lettera (Deluxe) – Juice Lee e AllBlack
  • Carter sconfigge il diavolo (Edizione Deluxe) – Vox Carter
  • Fallo per soldi (Deluxe) – Bruto VIII
  • Edizione Deluxe delle 11:30 – Southsidesu
  • Frammenti di me (Edizione Deluxe) – Pop Sizzle Bang
  • Street Influenced 2 (Deluxe) – E-Bodi
  • Thug Life (Děvko) (Deluxe) – Ossigeno
  • PROXIMA.vol1 (deluxe) – Diwax
  • La madre biologica di Internet (edizione deluxe) – Cara Cunningham
  • 23:30 Edizione Deluxe – Southsidesu
  • Bambino di provincia (doppia camera deluxe) – Saggio
  • Trasporto merci privato (Deluxe) – Kizzy Kaneowe
  • Nessun giorno di sconto (Deluxe) – CycRunTheTown
  • Mourir pour le rock (deluxe) – Noé Talbot
  • Sollevamento pesante (Deluxe) – Amanda Marshall
  • Petricore (Edizione Deluxe) – La forma dell’acqua
  • El espejo (Deluxe Edition) – All’interno della cavità
  • Un Natale meraviglioso (Deluxe) – Anthony McKee
  • Lei è il mio amore manifestato (Edizione Deluxe per le festività e il Natale, Parte I) – Anthony McKee

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Pubblicato il 23 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
23 lug 2026
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