Tantissime novità su Amazon Music Unlimited a soli 0,99€ al mese

Amazon Music Unlimited è una delle migliori piattaforme di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand. Il suo ricco catalogo include anche i podcast più popolari senza pubblicità, per informati su tutto ciò che ami e che ti interessa. Inoltre, ogni ascolto è di qualità grazie all’Audio 3D e HD integrato. Cosa stai aspettando? Abbonati a soli 0,99 euro al mese, per i primi tre mesi.

In aggiunta a tutto questo, che sembrerebbe già abbastanza per scegliere questa soluzione di ascolto, ci sono anche oltre 350 mila audio libri tra cui scegliere una volta al mese. Insomma, un’offerta di intrattenimento davvero molto ricca e unica che sfida le maggiori piattaforme di streaming musicale di grande successo. Una volta terminata la promozione, Amazon Music Unlimited si rinnova automaticamente a soli 10,99 euro al mese fino alla cancellazione.

Accedi alle novità di oggi con Amazon Music Unlimited

Grazie ad Amazon Music Unlimited potrai accedere alle novità musicali prima di tutti grazie agli aggiornamenti tempestivi della libreria. Abbonati a soli 0,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Cosa stai aspettando? Ecco cosa potrai ascoltare oggi tra le nuove uscite:

Visitatore (Deluxe) – SIENNA SPIRO

– SIENNA SPIRO Questo è il Paradiso? (Versione estesa) – STELLA SINISTRA

– STELLA SINISTRA Prizefighter (Edizione estesa) – Mumford & Sons

– Mumford & Sons Oceania (Colonna Sonora Originale/Edizione Deluxe) – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka

– Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka Collezione: Ornella Vanoni (Edizione Deluxe) – Ornella Vanoni

– Ornella Vanoni Danger Days: Le vere vite dei favolosi Killjoys (Edizione Deluxe) – My Chemical Romance

– My Chemical Romance Sfida della verità Doppia sfida – Bronski Beat

– Bronski Beat Occhi aperti (edizione speciale per il 20° anniversario) – Pattuglia Neve

– Pattuglia Neve crema idratante (deluxe) – gamba bagnata

– gamba bagnata From The Pyre (Deluxe) – L’ultima cena

– L’ultima cena Viaggi Fantastici (Edizione Deluxe) – Yo Gabba Gabba

– Yo Gabba Gabba BLINK (Edizione Deluxe) – Bob Moses

– Bob Moses Muschio: La reliquia dimenticata (edizione ampliata) – Jason Graves

– Jason Graves Angel’s Encore: Recut & Remastered, Vol. 1 (Speciale) – Angelo Jerry

– Angelo Jerry Vai ragazzo, vai – Franklin

– Franklin Noi siamo amore (Deluxe) – I ciarlatani

– I ciarlatani Parigi senza plugin (Deluxe) – SIMBOLO

– SIMBOLO Oceania – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka

– Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka Cupido e Psiche 85 (Edizione Deluxe) – Scritti Politti

– Scritti Politti Album demo casalingo (edizione deluxe) – Michael Carolan

– Michael Carolan Die Sucht der Träumer – dasATeam158

– dasATeam158 Jem and the Holograms: Music Is Magic (Edizione Deluxe) – Jem and the Holograms [feat. Britta Phillips]

– Jem and the Holograms [feat. Britta Phillips] Doppio linguaggio (edizione ampliata) – Doublespeak, Vince Clarke, Blancmange & Benge

– Doublespeak, Vince Clarke, Blancmange & Benge Nel mio sangue (DELUXE) – Cody Jinks

– Cody Jinks Movimenti dell’aria (Edizione Deluxe) – Daniel Herskedal, Eyolf Dale e Helge Andreas Norbakken

– Daniel Herskedal, Eyolf Dale e Helge Andreas Norbakken JNA LP (Deluxe) – JBird Ufficiale

– JBird Ufficiale Skully (Deluxe) – BabyPicasso!

– BabyPicasso! Vittoria (Edizione Deluxe) – Klu Wan

– Klu Wan Samaerica (Deluxe) – Samaera

– Samaera Sì, okay (Deluxe) – Trillionair3 e Burna Mac

– Trillionair3 e Burna Mac I ragazzi diventano uomini (Deluxe) – Aaron Dining

– Aaron Dining 3x4L (Deluxe) – 3xzae

– 3xzae Dalle ferite alla saggezza (Edizione Deluxe) – Piccolo Statico

– Piccolo Statico Como Vivir Sin Cuerpo (Deluxe) – Goa

– Goa Quasi abbastanza (Edizione speciale) – VuMusicJa

– VuMusicJa L’incoronazione degli umili (edizione deluxe) – La dinastia Reed

– La dinastia Reed A caccia delle ore d’oro (edizione deluxe) – Georgia Haze

– Georgia Haze Amore (edizione speciale) – Reona

– Reona Allineamento delle stelle (Deluxe) – Hudson Murray

– Hudson Murray Monster Codex Vol. 2.2 – Apocrypha: Omega Remastered (Edizione Deluxe) – LoreBeats

– LoreBeats Canti di adorazione (Salvati dalla grazia) [Edizione deluxe] – Ministro Dami Onanuga

– Ministro Dami Onanuga A Voz do Povo (Deluxe) – Zé Túbia e Zilma Kiami

– Zé Túbia e Zilma Kiami Torna alla home (Deluxe) – Unsui

– Unsui 23:30 Edizione Deluxe – Southsidesu

– Southsidesu Bambino di provincia (doppia camera deluxe) – Saggio

– Saggio Trasporto merci privato (Deluxe) – Kizzy Kaneowe

– Kizzy Kaneowe Mourir pour le rock (deluxe) – Noé Talbot

– Noé Talbot RICORDI IN VENDITA —A—> 66 GREENE ST SOHO NY (DELUXE) – _di.ALEXANDER

– _di.ALEXANDER VIVERE COME TEN (DELUXE) – 10k Yungin

– 10k Yungin Il mixtape Ashbomination (edizione deluxe) – Ashden Wicka

– Ashden Wicka Lo zio ce l’ha ancora (Deluxe) – Oneway Twan

– Oneway Twan NB: THE ALBUM III (DELUXE) – NIGGABALLS JOHNSON

– NIGGABALLS JOHNSON Sto bene (Deluxe) – Moira Dela Torre

– Moira Dela Torre Made In The Dark (edizione ampliata) – Hot Chip

– Hot Chip SENAPE (Deluxe) – AL PHA, Skinny Andre e Jonathan Percs

– AL PHA, Skinny Andre e Jonathan Percs Da questa parte del sole (Deluxe) – Abigayle Oakley

– Abigayle Oakley Folhas Que Caem (Edizione Deluxe) – Paolo Palhares

– Paolo Palhares FATALE (Deluxe) – Caterina

– Caterina M.4.RS (Deluxe) – NeoTgl

– NeoTgl Tramonto – jaxce

– jaxce Thug Life (Děvko) (Deluxe) – Ossigeno

– Ossigeno Da questa parte del sole (Deluxe) – Abigayle Oakley

– Abigayle Oakley Folhas Que Caem (Edizione Deluxe) – Paolo Palhares

– Paolo Palhares Malvada (Edizione Deluxe) – Malvasia

– Malvasia Il regno dei giganti (edizione deluxe) – Fel Sweetenberg

– Fel Sweetenberg Beats for Borthels, Vol. 9 (Deluxe) – Il Doppelgang

– Il Doppelgang Came 2 Far (Deluxe) – BruceSwp

– BruceSwp CAUSA PERSA (Deluxe) – Occhio esperto

– Occhio esperto Lov3 Vol. IV: Ar3 You Up? (Deluxe) – Chef Ay

– Chef Ay STORIE DI CODIPENDENZA (Deluxe) – Jay Kudo

– Jay Kudo Carter sconfigge il diavolo (Edizione Deluxe) – Vox Carter

– Vox Carter Fallo per soldi (Deluxe) – Bruto VIII

– Bruto VIII Lei è il mio amore manifestato (Deluxe) – Anthony McKee

– Anthony McKee Rising In The Light (Flaming Heart) (Deluxe) – Anthony McKee

– Anthony McKee Io Celeste (Deluxe) – Alice Furtado

– Alice Furtado L’amore di Dio (L’amore di Yeshua) (Deluxe) – Anthony Oblivian

– Anthony Oblivian Un meraviglioso e sereno Natale (Deluxe) – Anthony Oblivian

– Anthony Oblivian Loud House Silent Drive (Deluxe) – Gioventù invisibile

– Gioventù invisibile EY AY (Deluxe Slay Jazz) – CHĘCKI

– CHĘCKI La verità (edizione deluxe) – Il Lava Lab™