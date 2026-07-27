Tantissime novità su Amazon Music Unlimited a soli 0,99€ al mese

Amazon Music Unlimited è una delle migliori piattaforme di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand. Il suo ricco catalogo include anche i podcast più popolari senza pubblicità, per informati su tutto ciò che ami e che ti interessa. Inoltre, ogni ascolto è di qualità grazie all’Audio 3D e HD integrato. Cosa stai aspettando? Abbonati a soli 0,99 euro al mese, per i primi tre mesi.
In aggiunta a tutto questo, che sembrerebbe già abbastanza per scegliere questa soluzione di ascolto, ci sono anche oltre 350 mila audio libri tra cui scegliere una volta al mese. Insomma, un’offerta di intrattenimento davvero molto ricca e unica che sfida le maggiori piattaforme di streaming musicale di grande successo. Una volta terminata la promozione, Amazon Music Unlimited si rinnova automaticamente a soli 10,99 euro al mese fino alla cancellazione.
Accedi alle novità di oggi con Amazon Music Unlimited
Grazie ad Amazon Music Unlimited potrai accedere alle novità musicali prima di tutti grazie agli aggiornamenti tempestivi della libreria. Abbonati a soli 0,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Cosa stai aspettando? Ecco cosa potrai ascoltare oggi tra le nuove uscite:
- Visitatore (Deluxe) – SIENNA SPIRO
- Questo è il Paradiso? (Versione estesa) – STELLA SINISTRA
- Prizefighter (Edizione estesa) – Mumford & Sons
- Oceania (Colonna Sonora Originale/Edizione Deluxe) – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
- Collezione: Ornella Vanoni (Edizione Deluxe) – Ornella Vanoni
- Danger Days: Le vere vite dei favolosi Killjoys (Edizione Deluxe) – My Chemical Romance
- Sfida della verità Doppia sfida – Bronski Beat
- Occhi aperti (edizione speciale per il 20° anniversario) – Pattuglia Neve
- crema idratante (deluxe) – gamba bagnata
- From The Pyre (Deluxe) – L’ultima cena
- Viaggi Fantastici (Edizione Deluxe) – Yo Gabba Gabba
- BLINK (Edizione Deluxe) – Bob Moses
- Muschio: La reliquia dimenticata (edizione ampliata) – Jason Graves
- Angel’s Encore: Recut & Remastered, Vol. 1 (Speciale) – Angelo Jerry
- Vai ragazzo, vai – Franklin
- Noi siamo amore (Deluxe) – I ciarlatani
- Parigi senza plugin (Deluxe) – SIMBOLO
- Oceania – Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Te Vaka
- Cupido e Psiche 85 (Edizione Deluxe) – Scritti Politti
- Album demo casalingo (edizione deluxe) – Michael Carolan
- Die Sucht der Träumer – dasATeam158
- Jem and the Holograms: Music Is Magic (Edizione Deluxe) – Jem and the Holograms [feat. Britta Phillips]
- Doppio linguaggio (edizione ampliata) – Doublespeak, Vince Clarke, Blancmange & Benge
- Nel mio sangue (DELUXE) – Cody Jinks
- Movimenti dell’aria (Edizione Deluxe) – Daniel Herskedal, Eyolf Dale e Helge Andreas Norbakken
- JNA LP (Deluxe) – JBird Ufficiale
- Skully (Deluxe) – BabyPicasso!
- Vittoria (Edizione Deluxe) – Klu Wan
- Samaerica (Deluxe) – Samaera
- Sì, okay (Deluxe) – Trillionair3 e Burna Mac
- I ragazzi diventano uomini (Deluxe) – Aaron Dining
- 3x4L (Deluxe) – 3xzae
- Dalle ferite alla saggezza (Edizione Deluxe) – Piccolo Statico
- Como Vivir Sin Cuerpo (Deluxe) – Goa
- Quasi abbastanza (Edizione speciale) – VuMusicJa
- L’incoronazione degli umili (edizione deluxe) – La dinastia Reed
- A caccia delle ore d’oro (edizione deluxe) – Georgia Haze
- Amore (edizione speciale) – Reona
- Allineamento delle stelle (Deluxe) – Hudson Murray
- Monster Codex Vol. 2.2 – Apocrypha: Omega Remastered (Edizione Deluxe) – LoreBeats
- Canti di adorazione (Salvati dalla grazia) [Edizione deluxe] – Ministro Dami Onanuga
- A Voz do Povo (Deluxe) – Zé Túbia e Zilma Kiami
- Torna alla home (Deluxe) – Unsui
- 23:30 Edizione Deluxe – Southsidesu
- Bambino di provincia (doppia camera deluxe) – Saggio
- Trasporto merci privato (Deluxe) – Kizzy Kaneowe
- Mourir pour le rock (deluxe) – Noé Talbot
- RICORDI IN VENDITA —A—> 66 GREENE ST SOHO NY (DELUXE) – _di.ALEXANDER
- VIVERE COME TEN (DELUXE) – 10k Yungin
- Il mixtape Ashbomination (edizione deluxe) – Ashden Wicka
- Lo zio ce l’ha ancora (Deluxe) – Oneway Twan
- NB: THE ALBUM III (DELUXE) – NIGGABALLS JOHNSON
- Sto bene (Deluxe) – Moira Dela Torre
- Made In The Dark (edizione ampliata) – Hot Chip
- SENAPE (Deluxe) – AL PHA, Skinny Andre e Jonathan Percs
- Da questa parte del sole (Deluxe) – Abigayle Oakley
- Folhas Que Caem (Edizione Deluxe) – Paolo Palhares
- FATALE (Deluxe) – Caterina
- M.4.RS (Deluxe) – NeoTgl
- Tramonto – jaxce
- Thug Life (Děvko) (Deluxe) – Ossigeno
- Da questa parte del sole (Deluxe) – Abigayle Oakley
- Folhas Que Caem (Edizione Deluxe) – Paolo Palhares
- Malvada (Edizione Deluxe) – Malvasia
- Il regno dei giganti (edizione deluxe) – Fel Sweetenberg
- Beats for Borthels, Vol. 9 (Deluxe) – Il Doppelgang
- Came 2 Far (Deluxe) – BruceSwp
- CAUSA PERSA (Deluxe) – Occhio esperto
- Lov3 Vol. IV: Ar3 You Up? (Deluxe) – Chef Ay
- STORIE DI CODIPENDENZA (Deluxe) – Jay Kudo
- Carter sconfigge il diavolo (Edizione Deluxe) – Vox Carter
- Fallo per soldi (Deluxe) – Bruto VIII
- Lei è il mio amore manifestato (Deluxe) – Anthony McKee
- Rising In The Light (Flaming Heart) (Deluxe) – Anthony McKee
- Io Celeste (Deluxe) – Alice Furtado
- L’amore di Dio (L’amore di Yeshua) (Deluxe) – Anthony Oblivian
- Un meraviglioso e sereno Natale (Deluxe) – Anthony Oblivian
- Loud House Silent Drive (Deluxe) – Gioventù invisibile
- EY AY (Deluxe Slay Jazz) – CHĘCKI
- La verità (edizione deluxe) – Il Lava Lab™