Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità

Con Apple Music puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di accesso a oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità. Come? Se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo ha la possibilità di ottenere il massimo della promozione. In altre parole, se hai acquistato un nuovo device tra quelli compatibili con l’iniziativa puoi attivare l’abbonamento gratis per ben tre mesi.
Puoi attivare questa offerta su qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS. Inoltre, è possibile anche approfittare dell’occasione se hai acquistato un accessorio nuovo tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.
Accedi gratis ad Apple Music con tantissima nuova musica
Apple Music Gratis ti permette di accedere a un ricco catalogo di canzoni tra cui tantissima nuova musica. Ecco un assaggio di tutte le novità disponibili già da oggi in streaming per gli abbonati.
- Bullets & Blades – Shaboozey, Kehlani
- petal – Ariana Grande
- 31/07 – Mecna
- 2 passi dal cielo non uno in più – 22simba
- Te Olvido (La La) – benny blanco, Becky G, Selena Gomez
- DALE (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) – Yung Snapp
- Expensive Taste – MEEK
- settimana – Sethu, Jiz
- AH HA – Cardi B
- ALL IN (Demo) – Salmo, Low Kidd
- Cavernicolo (feat. G.Mineiro) – emanuelino, Flatpearl, Succo
- DALIE – Ophelia Lia
- Nightmares To Dreams – Meek Mill
- Cucù Marì – Napoleone
- Joystick – Axell
- Talk To Me, Zara – Robyn
- Golfo aranci – Melons
- MOTION (feat. Juicy J) – CORTIS
- SELEZIONANDO (feat. G.Mineiro) – Lucky L3F
- Happiness Is So Sad – Swedish House Mafia, Lykke Li
- DNH – Tove Lo
- À La Folie – SaintPaul, MadFingerz
- Pietra Amarela (feat. G.Mineiro) – Datkid
- DA MORIRE – Peppo, Not Good
- 4 Seasons – Ellie Goulding
- Agosto – Ntò, Guè, Dj Klonh
- Now We Can’t Be Friends – Bloc Party
- SWERVE – Josh Levi
- Quest’estate resto qua – Molella
- Twiggy – Remi Wolf
- Me ne vado (feat. G.Mineiro) – LIL YAMME
- Imagine That – Riley Green
- Track 3 – Tinashe
- CUMBIA DE LEMO – Lemonero, Fuckarollo
- brand new chanel$ – Slayyyter
- Tell Everybody (feat. Leon Thomas) – Davido
- Lei Lo Sa – Omar Ramo
- Hookah Baby – Ari Lennox
- Overthink – Wale, Elmiene
- Can’t Hardly Wait (Live at Apple Music Radio) – Dogstar
- Hammond Song – Wolf Alice
- Hate Myself – Wyatt Flores
- Todo El Año – Marca MP
- WannaCry – Ninajirachi, Porter Robinson
- RITMO AGGRESSIVO (feat. G.Mineiro) – Kaio
- Spiritosa – lildombaby
- Saw You Stand – Greta Van Fleet
- Nails in the Coffin – Five Finger Death Punch
- Che gusto c’è – Any May, Seck
- México Sigue De Pie – Los Tigres del Norte
- 902180 – Tyler Hubbard
- Burn My Boat – Kenny Chesney
- 911 (CALL THE LAW) – MOLIY
- CONTROVENTO – Flaza
- Memo – Dasha
- Papi Chulo – Vago, Uhla, Dab
- Malibu – Delilah
- Oh Mamma – Angela Iris
- Crazy To Yourself – Tucker Wetmore
- Hate The Disco – Pablo Murphy, REPT
- Hardwired (feat. Miranda Lambert) – Stephen Wilson Jr.
- Oblò – Lefty, Oers
- Luckiest Man Alive – Buffalo Traffic Jam
- YYY – Michigander
- Sono quella stronza – Miriam Ayaba
- Accuse Me – Jacquees
- Your Girl – October London
- Amsterdam – Catera
- I Just Need A Little Time – Tyler James Bellinger
- CHEESE – foocus
- SWAGGER – Trippie Redd
- KISS KISS KISS – flowerovlove
- The Fly – Tom Waits
- Hemingway – Jones Junior
- Dream inside a dream… – R3HAB
- K-Hole – headows
- SUPERSTAR – Ramzes, Logos.Lux
- Seeing Red – Cruz Beckham
- TO MAL – Songop
- PIENI D’AMORE – MICHELLE
- KO – Lefar
- Marchio Italiano (feat. ayo ally) – Pocho
- Uomo serio – Ryan Casamanna, Khael
- Vamos A La Playa – A-Clark, VINNY, Loona
- Sarò Luce – MA7DI
- DBoyz – Lewa Jr, N’dreamer
- CATTIVERIA – Niji
- Aria – Sava
- Fumo e Cenere – Venti Eddie, lumaga
- Aria – ggiovanni, Umarell
- ROOFTOP (feat. Dargen D’Amico) – Al Castellana
- QUELLO CHE SONO ORA – astruso
- KO – Evan
- La mia voce – Albina
- Arancia – Joe Elle
- Trama – R£d