 Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità
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Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità

Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e accesso a oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, tra cui tutte le ultimissime nuove uscite.
Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità
Musica
Fino a 3 mesi gratis con Apple Music e accesso a oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità, tra cui tutte le ultimissime nuove uscite.
Canva
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Con Apple Music puoi ottenere fino a 3 mesi gratis di accesso a oltre 100 milioni di canzoni senza pubblicità. Come? Se hai acquistato un nuovo dispositivo idoneo ha la possibilità di ottenere il massimo della promozione. In altre parole, se hai acquistato un nuovo device tra quelli compatibili con l’iniziativa puoi attivare l’abbonamento gratis per ben tre mesi.

Ottieni fino a 3 mesi di Apple Music Gratis

Puoi attivare questa offerta su qualsiasi nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch o Mac aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOs, tvOS, watchOS o macOS. Inoltre, è possibile anche approfittare dell’occasione se hai acquistato un accessorio nuovo tra cui AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.

Accedi gratis ad Apple Music con tantissima nuova musica

Apple Music Gratis ti permette di accedere a un ricco catalogo di canzoni tra cui tantissima nuova musica. Ecco un assaggio di tutte le novità disponibili già da oggi in streaming per gli abbonati.

Ottieni fino a 3 mesi di Apple Music Gratis
  1. Bullets & Blades – Shaboozey, Kehlani
  2. petal – Ariana Grande
  3. 31/07 – Mecna
  4. 2 passi dal cielo non uno in più – 22simba
  5. Te Olvido (La La) – benny blanco, Becky G, Selena Gomez
  6. DALE (feat. Frezza, G.Mineiro, R3versal) – Yung Snapp
  7. Expensive Taste – MEEK
  8. settimana – Sethu, Jiz
  9. AH HA – Cardi B
  10. ALL IN (Demo) – Salmo, Low Kidd
  11. Cavernicolo (feat. G.Mineiro) – emanuelino, Flatpearl, Succo
  12. DALIE – Ophelia Lia
  13. Nightmares To Dreams – Meek Mill
  14. Cucù Marì – Napoleone
  15. Joystick – Axell
  16. Talk To Me, Zara – Robyn
  17. Golfo aranci – Melons
  18. MOTION (feat. Juicy J) – CORTIS
  19. SELEZIONANDO (feat. G.Mineiro) – Lucky L3F
  20. Happiness Is So Sad – Swedish House Mafia, Lykke Li
  21. DNH – Tove Lo
  22. À La Folie – SaintPaul, MadFingerz
  23. Pietra Amarela (feat. G.Mineiro) – Datkid
  24. DA MORIRE – Peppo, Not Good
  25. 4 Seasons – Ellie Goulding
  26. Agosto – Ntò, Guè, Dj Klonh
  27. Now We Can’t Be Friends – Bloc Party
  28. SWERVE – Josh Levi
  29. Quest’estate resto qua – Molella
  30. Twiggy – Remi Wolf
  31. Me ne vado (feat. G.Mineiro) – LIL YAMME
  32. Imagine That – Riley Green
  33. Track 3 – Tinashe
  34. CUMBIA DE LEMO – Lemonero, Fuckarollo
  35. brand new chanel$ – Slayyyter
  36. Tell Everybody (feat. Leon Thomas) – Davido
  37. Lei Lo Sa – Omar Ramo
  38. Hookah Baby – Ari Lennox
  39. Overthink – Wale, Elmiene
  40. Can’t Hardly Wait (Live at Apple Music Radio) – Dogstar
  41. Hammond Song – Wolf Alice
  42. Hate Myself – Wyatt Flores
  43. Todo El Año – Marca MP
  44. WannaCry – Ninajirachi, Porter Robinson
  45. RITMO AGGRESSIVO (feat. G.Mineiro) – Kaio
  46. Spiritosa – lildombaby
  47. Saw You Stand – Greta Van Fleet
  48. Nails in the Coffin – Five Finger Death Punch
  49. Che gusto c’è – Any May, Seck
  50. México Sigue De Pie – Los Tigres del Norte
  51. 902180 – Tyler Hubbard
  52. Burn My Boat – Kenny Chesney
  53. 911 (CALL THE LAW) – MOLIY
  54. CONTROVENTO – Flaza
  55. Memo – Dasha
  56. Papi Chulo – Vago, Uhla, Dab
  57. Malibu – Delilah
  58. Oh Mamma – Angela Iris
  59. Crazy To Yourself – Tucker Wetmore
  60. Hate The Disco – Pablo Murphy, REPT
  61. Hardwired (feat. Miranda Lambert) – Stephen Wilson Jr.
  62. Oblò – Lefty, Oers
  63. Luckiest Man Alive – Buffalo Traffic Jam
  64. YYY – Michigander
  65. Sono quella stronza – Miriam Ayaba
  66. Accuse Me – Jacquees
  67. Your Girl – October London
  68. Amsterdam – Catera
  69. I Just Need A Little Time – Tyler James Bellinger
  70. CHEESE – foocus
  71. SWAGGER – Trippie Redd
  72. KISS KISS KISS – flowerovlove
  73. The Fly – Tom Waits
  74. Hemingway – Jones Junior
  75. Dream inside a dream… – R3HAB
  76. K-Hole – headows
  77. SUPERSTAR – Ramzes, Logos.Lux
  78. Seeing Red – Cruz Beckham
  79. TO MAL – Songop
  80. PIENI D’AMORE – MICHELLE
  81. KO – Lefar
  82. Marchio Italiano (feat. ayo ally) – Pocho
  83. Uomo serio – Ryan Casamanna, Khael
  84. Vamos A La Playa – A-Clark, VINNY, Loona
  85. Sarò Luce – MA7DI
  86. DBoyz – Lewa Jr, N’dreamer
  87. CATTIVERIA – Niji
  88. Aria – Sava
  89. Fumo e Cenere – Venti Eddie, lumaga
  90. Aria – ggiovanni, Umarell
  91. ROOFTOP (feat. Dargen D’Amico) – Al Castellana
  92. QUELLO CHE SONO ORA – astruso
  93. KO – Evan
  94. La mia voce – Albina
  95. Arancia – Joe Elle
  96. Trama – R£d

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Pubblicato il 3 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
3 ago 2026
Link copiato negli appunti