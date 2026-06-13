 Piccolo e potente per musica fino a 7 ore: JBL GO 4 in offerta a soli 34€
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Piccolo e potente per musica fino a 7 ore: JBL GO 4 in offerta a soli 34€

Appena 34 euro circa su Amazon e puoi ottenere il mitico speaker Bluetooth JBL GO 4 con 7 ore di autonomia e impermeabilità.
Piccolo e potente per musica fino a 7 ore: JBL GO 4 in offerta a soli 34€
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Appena 34 euro circa su Amazon e puoi ottenere il mitico speaker Bluetooth JBL GO 4 con 7 ore di autonomia e impermeabilità.
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Oggi puoi ottenere uno straordinario speaker Bluetooth portatile potentissimo, compatto e pratico a un prezzo davvero vantaggioso. Prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo JBL GO 4 a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro.

Con lo sconto del 30% potrai risparmiare ben 15 euro sul totale, un pezzo che si avvicina moltissimo al più basso finora registrato su Amazon. Potrai così ottenere una delle migliori casse senza fili portatili per ascoltare la musica che preferisci in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. Non perdere l’occasione perché è davvero interessantissima.

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JBL GO 4: a questo prezzo è un vero affare

Sicuramente, per ciò che costa oggi, lo speaker Bluetooth portatile JBL GO 4 è un affare da non perdere. Offre un suono potente e preciso che, anche grazie a JBL Pro Sound, regala bassi corposi e profondi per ottenere il massimo da ogni traccia musicale. Inoltre l’audio arriva a grande distanza perfino all’aperto e potrai quindi utilizzarlo in qualsiasi posto senza problemi.

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Ha un design robusto, leggero e compatto con un praticissimo laccetto per poterlo agganciare dove desideri e con comandi che ti consentono di regolare il volume e gestire le varie impostazioni. Garantisce una connessione affidabile e a bassissima latenza con i tuoi dispositivi, nonché la bellezza di 7 ore di autonomia con una ricarica completa più due ore extra toccando Playtime Boost. Ultima cosa, non di meno importanza, la resistenza all’acqua e alla polvere certificata di grado IP67.

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Una grandissima promozione dunque da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò corri velocemente su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile JBL GO 4 a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 13 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
13 giu 2026
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