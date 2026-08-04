 Musica AI: regole della IFPI per entrare in classifica
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Musica AI: regole della IFPI per entrare in classifica

La IFPI ha annunciato i requisiti che devono essere rispettati per l'inserimento dei brani musicali generati con l'AI nelle classifiche ufficiali.
Musica AI: regole della IFPI per entrare in classifica
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La IFPI ha annunciato i requisiti che devono essere rispettati per l'inserimento dei brani musicali generati con l'AI nelle classifiche ufficiali.
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Le piattaforme di streaming musicale sono ormai invase da migliaia di brani creati con i tool di intelligenza musicale, come Suno, Udio e Google Lyria. La International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organizzazione che rappresenta gli interessi dell’industria discografica a livello mondiale, ha pubblicato le linee guida da rispettare per l’inclusione della musica AI nelle classifiche ufficiali.

Esclusi i brani creati interamente dall’AI

Le linee guida stabiliscono una chiara distinzione tra la creatività umana e le opere interamente generate da modelli di intelligenza artificiale non autorizzati. Serviranno anche per evitare che i brani AI ricevano un numero di stream gonfiato e vengano celebrati nelle classifiche.

I requisiti sono stati stabiliti da una coalizione di case discografiche, tra cui Sony Music, Universal Music Group e Warner Music Group, in consultazione con le aziende associate all’IFPI a livello globale e sono concepiti per fornire una roadmap unificata per i compilatori delle classifiche ufficiali, gli organismi di settore e le parti interessate a livello mondiale.

In base alle nuove linee guida, i brani musicali sviluppati con l’intelligenza artificiale potranno essere inclusi nelle classifiche solo se:

  • I servizi di intelligenza artificiale generativa utilizzati sono autorizzati e leciti
  • Sono sostanzialmente creati da esseri umani
  • Non sollevano preoccupazioni in merito a possibili manipolazioni
  • Sono conformi alle leggi applicabili, comprese quelle relative al diritto d’autore, ai diritti connessi e ai diritti della personalità
  • La messa a disposizione delle registrazioni non viola i termini del servizio di intelligenza artificiale generativa utilizzato
  • L’utilizzo di servizi di intelligenza artificiale generativa per le registrazione è opportunamente segnalato ai consumatori sui servizi a valle (ad esempio, piattaforme di streaming digitale), in conformità con la legislazione applicabile e/o gli standard di etichettatura del settore

La IFPI applicherà queste regole alle classifiche gestite direttamente in America Latina, Africa, Medio Oriente e Sudest asiatico. In altri paesi verranno applicate dalle organizzazioni nazionali (la FIMI in Italia). All’inizio di luglio sono state annunciate due etichette (AI-Generated e AI-Assisted) che permettono agli utenti di riconoscere facilmente i brani creati interamente dall’AI e quelli creati con il supporto dell’AI.

Fonte: IFPI

Pubblicato il 4 ago 2026

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