Qwen3.8-Max di Alibaba supera GPT-5.6 Sol e Fable 5

Alibaba ha lanciato Qwen3.8-Max, un modello AI multimodale da 2,4 trilioni di parametri basato su un’architettura mixture-of-experts, che ne utilizza 95 miliardi per ogni richiesta. Può elaborare testo, immagini e video, dispone di una finestra di contesto da un milione di token e, secondo l’azienda, ha completato in autonomia un progetto interno di sviluppo software durato 16 giorni.

Nei test diffusi da Alibaba, Qwen3.8-Max supera Fable 5 di Anthropic e GPT-5.6 Sol di OpenAI in diversi benchmark di coding e capacità multimodali. Il rilascio dei pesi in open source su Hugging Face e ModelScope è previsto per la prossima settimana.

È la stessa Alibaba finita nel mirino di Anthropic, che sostiene abbia utilizzato 25.000 account falsi per distillare Claude, accusa che l’azienda, naturalmente, contesta. Nel frattempo, però, presenta un modello che, secondo i benchmark pubblicati dall’azienda, supera proprio Fable 5 in diversi test. Una coincidenza destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito.

Qwen3.8-Max di Alibaba sfida OpenAI e Anthropic

Nel coding e nei compiti agentici, Qwen3.8-Max batte Fable 5 in PaperBench (93,0 vs 88,8), FrontierSWE (73,5 vs 88,8 — qui Fable vince), CoWorkBench (74,8 vs 75,9 — quasi pari) e JobBench (53,4 vs 57,4). Batte Sol in quasi tutti i test di coding. Nei benchmark multimodali e visivi, Qwen3.8-Max supera entrambi in 36 test, visione, documenti, OCR, video intelligence, percezione spaziale.

L’architettura mixture-of-experts da 2,4 trilioni di parametri totali, che ne attiva solo 95 miliardi, mantiene i costi di inferenza gestibili nonostante le dimensioni enormi.

La guerra tra Cine a USA

Nelle ultime due settimane la Cina ha accelerato la corsa all’AI. Dopo Kimi K3 di Moonshot AI e DeepSeek-V4-Flash, Alibaba ha presentato Qwen3.8-Max, tre modelli di frontiera, tutti open source o in procinto di esserlo, che puntano a competere con OpenAI e Anthropic offrendo prestazioni elevate a costi inferiori.

Per le aziende americane la pressione è forte. OpenAI ha già ridotto i prezzi di alcuni modelli, mentre Anthropic ha esteso l’accesso gratuito a Fable 5. Se Qwen3.8-Max manterrà le promesse anche nell’uso reale, la competizione si sposterà sempre più sul rapporto tra prestazioni, costo e apertura del modello.