Come usare al meglio la memoria di ChatGPT: 5 trucchi

Molti pensano che la memoria di ChatGPT serva a ricordare dettagli personali. In realtà è proprio questo l’errore più comune. Con il passare del tempo si riempie di informazioni ormai inutili o addirittura in contrasto tra loro, finendo per influenzare le risposte in modo imprevedibile. Quando succede, sembra che il modello sia peggiorato. Spesso, invece, è semplicemente la memoria a non essere aggiornata.

Per sfruttarla davvero, bisogna cambiare prospettiva. Invece di usarla come un archivio di fatti personali, va trattata come un insieme di istruzioni permanenti. Più che ricordare chi si è, dovrebbe ricordare come si preferisce che ChatGPT risponda.

5 errori da evitare per sfruttare la memoria di ChatGPT

Ecco cinque correzioni che producono miglioramenti immediati.

1. Ripulire i ricordi vecchi

Il primo intervento è anche il più rapido. Dopo mesi di utilizzo, la memoria di ChatGPT accumula informazioni che non riflettono più la realtà: nomi di progetti chiusi, preferenze cambiate, istruzioni che contraddicono quelle date più recentemente.

Il problema non è che quei ricordi occupano spazio, è che confondono il modello. Se sei mesi fa si era detto a ChatGPT che si preferiva uno stile formale e strutturato e la settimana scorsa un tono conversazionale, il modello lavora con istruzioni in conflitto. Il risultato è un’oscillazione nel tono e nello stile che sembra un difetto del chatbot, ma è in realtà un difetto dell’archivio.

La correzione: bisogna aprire le impostazioni, andare alla sezione personalizzazione e scorrere i ricordi salvati. Probabilmente si resterà sorpresi dalla quantità di materiale obsoleto o irrilevante. Cancellare i ricordi che non riflettono più come si lavora oggi produce un miglioramento nella qualità delle risposte che si nota fin dalla conversazione successiva.

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Quali ricordi hai attualmente su di me? Quali ti sembrano obsoleti

Questa domanda è il modo più veloce per fare una revisione senza dover scorrere manualmente ogni voce.

2. Salvare preferenze, non curiosità

C’è poco valore nel fatto che ChatGPT ricordi quale canzone si preferisce o che si beve il caffè al mattino. Quel tipo di informazione non cambia quasi mai il modo in cui il chatbot risponde. Sono fatti interessanti, ma inutili ai fini della qualità delle risposte.

Le informazioni che meritano di essere salvate sono quelle che modellano ogni conversazione, le istruzioni permanenti che si darebbero a un nuovo collaboratore il primo giorno di lavoro. Il tono che si preferisce. Le formule che si detestano. Il formato che ci si aspetta.

Prompt da utilizzare con ChatGPT: Ricorda che preferisco risposte dirette e concise. Evita i luoghi comuni dell’intelligenza artificiale. Preferisco gli elenchi puntati ai paragrafi lunghi pieni di riempitivi.

Il test per decidere se un’informazione merita di essere salvata è semplice: cambierà il modo in cui ChatGPT scrive o ragiona nelle conversazioni future? Se la risposta è no, non vale la pena occupare spazio nella memoria.