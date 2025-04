Ascolta le ultime uscite su Amazon Music, a soli 10,99€ al mese

Tra le piattaforme per ascoltare canzoni e podcast, Amazon Music si è ormai ritagliato da tempo un rullo da protagonista. Non solo per il suo catalogo veramente enorme, ma anche per tutta una serie di vantaggi che mette a disposizione degli utenti.

Anche il costo è un fattore di spicco, visto che il suo prezzo è tendenzialmente più basso rispetto ai competitor: 10,99€ al mese, con possibilità di disdire in ogni momento. Per attivare il primo mese basta andare sul sito di Amazon Music.

Tutte le funzionalità di Amazon Music Unlimited

Sul piano Unlimited puoi trovare tutte le ultime uscite e i successi del passato, sia per quanto riguarda le canzoni che i podcast. D’altra parte, sono più di 90 milioni i contenuti presenti all’interno della piattaforma.

Tra le funzionalità più interessanti abbiamo:

Riproduzione dei brani preferiti senza pubblicità ;

; Podcast più popolari senza pubblicità ;

; Possibilità di ascoltare offline ;

; Skip illimitati.

Da menzionare anche l’ottimo audio in Dolby Atmos e 360 Reality, mixato da esperti per una definizione e una profondità migliori. Il servizio è disponibile su tutte le principali piattaforme e dispositivi, compresi smartphone e tablet grazie all’app per Android e iOS/iPadOS, ed è disponibile anche via browser web.

