Lampadina Tapo rende smart la luce e la colora con soli 8€ su Amazon

È sufficiente una lampadina Tapo L530E in casa per rendere sia l’illuminazione intelligente che personalizzarla a piacimento. Economica, ideale per qualunque ambiente e facile da gestire perché puoi usare sia l’app sullo smartphone che la voce con gli assistenti vocali. Siccome è in sconto su Amazon, meglio non perdere questa occasione e acquistarla con soli 7,99 euro invece di 14,99 euro. Prendine quante ne vuoi e mettile in tutte le stanze della tua casa.

Tapo L530E, la lampadine diventa intelligente e personalizzabile

Ci sono diverse ragioni per cui dotare la tua casa di una serie di lampadine smart, una è elementare: la facilità con cui le gestisci. Invece di doverti alzare (lo so, il massimo della pigrizia) puoi sbloccare il controllo da remoto o persino vocale grazie a prodotti come la Tapo L530E. Questa lampadina è anzitutto LED quindi consuma poco in bolletta e poi è personalizzabile. È dotata di un attacco E27 per essere montata sia su lampade da tavolo che lampadari ed equivale a 60W dei vecchi bulbi.

Avvitala, scarica l’app sullo smartphone ed il gioco è fatto. Non richiede alcun hub per funzionare ma, anzi, entra subito in azione. Puoi creare delle routine o impostare dei timer così come modificare l’intensità della luce che emette o cambiare colore della stessa. Hai a disposizione ben 16 milioni di colori e tutte le tonalità di bianco. Se poi tutto questo non è sufficiente, trattandosi di un prodotto compatibile sia con Amazon Alexa che Google Home, la controlli direttamente con un comando vocale e lei esaudisce ogni richiesta. Una volta che la provi, credimi, è impossibile farne a meno.

Collegati ora su Amazon per acquistare la tua lampadina Tapo L530E a soli 7,99 euro invece di 14,99 euro con uno sconto del 47% che rende l’acquisto una passeggiata.