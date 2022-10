Spotify: HiFi in arrivo, ecco i dettagli del piano

Del fatto che Spotify intenda lanciare un piano HiFi se ne parla ormai da tempo immemore, ma sino a questo momento l’azienda non si è ancora prodigata nel compiere questo passo, contrariamente da quanto fatto da gran parte della concorrenza. La prima volta che Spotify fece accenno alla cosa era a febbraio del 2021, ma poi il lancio è stato rimandato di volta in volta, sino a quando a un certo punto se ne è smesso completamente di parlare. Oggi, però, il gran giorno sembra finalmente essere giunto.

Spotify: i dettagli del piano HiFi

Un utente, infatti, ha raccontato alla redazione di 9to5Mac di aver disdetto Spotify perché intenzionato a passare ad Apple Music dopo aver mantenuto attivo il suo abbonamento per oltre 10 anni. Nel fare ciò, Spotify ha condiviso con lui i dettagli del nuovo piano, chiedendogli se potesse prendere in considerazione la possibilità di tornare sui suoi passi entro i prossimi 30 giorni.

I dettagli della sottoscrizione a cui viene fatto riferimento sono quelli del piano denominato Spotify Platinum HiFi, di seguito elencati.

Prezzo 19,99$ – 1 account

Qualità HiFi

Studio Sound

Sintonizzatore per cuffie

Audio Insights

Library Pro

Playlist Pro

Meno pubblicità nei podcast

Spotify, dunque, sarebbe pronta a lanciare il suo piano HiFi in tutto il mondo, anche se per il momento non è pervenuto ancora alcun comunicato ufficiale da parte dell’azienda.

Stando comunque ai dettagli emersi sino ad ora è bene tenere presente che una cifra di 19,99$ potrebbe purtroppo risultare eccessiva pure per gli audiofili più accaniti. Al riguardo, basti considerare che Apple Music offre la qualità HiFi praticamente alla metà del prezzo.