Windows 11 KB5040442: problemi con l'aggiornamento

Altro aggiornamento per Windows 11, altri problemi: questa volta tocca al pacchetto KB5040442, distribuito poco più di una settimana fa come parte del ciclo Patch Tuesday. I malfunzionamenti segnalati sono diversi e tutti piuttosto gravi. Alcuni degli errori mostrati durante le fasi di download e installazione sono 0x80d02002 , 0x800f081f e 0x80073cf3 , ma non è tutto.

I problemi dell’aggiornamento KB5040442 per Windows 11

Anche chi ha scaricato e applicato correttamente l’update sta facendo i conti con diversi intoppi. Ad esempio, ci sono feedback relativi a un evidente calo di prestazioni durante il normale utilizzo del computer.

È bene ricordare che si tratta di un aggiornamento obbligatorio per il sistema operativo. Vale a dire che il PC avvia il download in modo del tutto automatico, non appena possibile.

Le anomalie in fase di installazione si verificano effettuandola attraverso l’utility Windows Update. A volte, la percentuale rimane ferma allo 0% per lungo tempo, in altri casi il processo non termina correttamente nemmeno dopo il riavvio. Un’alternativa valida consiste nello scaricare il pacchetto dal portale Update Catalog, per poi procedere in modalità manuale.

I problemi dell’aggiornamento KB5040442 per Windows 11 non finiscono qui. La redazione del sito Windows Latest li ha riepilogati in un articolo che prende in considerazione le segnalazioni giunte sia al Feedback Hub di Microsoft sia a Reddit e ad altre risorse online: c’è chi è rimasto chiuso all’interno di un boot loop e chi ha invece provato invano a passare dal ripristino del sistema operativo, per restare bloccato fino all’apparizione della Blue Screen of Death.

Altri bug dall’impatto certamente minore riguardano la sostituzione dei fondi Spotlight con un desktop completamente nero e la comparsa di un messaggio relativo all’interruzione dei processi attivi in background.

La soluzione ai problemi è la stessa di sempre e passa dalla disinstallazione del pacchetto, seguendo la procedura ormai nota.

Aprire le Impostazioni;

selezionare Windows Update;

premere Cronologia degli aggiornamenti;

selezionare Disinstalla gli aggiornamenti;

fare click sul pulsante Disinstalla di fianco all’ultimo update.

Al momento, Microsoft non ha rilasciato alcun commento in merito.