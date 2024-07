Windows 11 23H2 disponibile per tutti i PC compatibili

La versione 23H2 di Windows 11 è in circolazione ormai quasi da un anno, ma solo oggi Microsoft conferma la sua disponibilità per tutti i PC compatibili con i requisiti minimi richiesti dal sistema operativo. Lo fa attraverso un aggiornamento apportato alla documentazione dedicata sul portale ufficiale Learn, dove si legge quanto segue.

Windows 11, versione 23H2, noto anche come Aggiornamento di Windows 11 2023, è ora ampiamente disponibile per tutti gli utenti con dispositivi idonei che verificano la disponibilità di aggiornamenti. Oltre agli aggiornamenti annuali, i dispositivi che eseguono la versione 23H2 ricevono più frequentemente nuove funzionalità e miglioramenti usando la tecnologia di manutenzione.

Rollout globale per Windows 11 23H2

Il passaggio successivo concentra concentra l’attenzione sull’aggiornamento automatico che interesserà i computer con edizioni dell’OS vicine alla fine del loro ciclo vitale (come nei casi di 21H2 e 22H2).

I dispositivi Windows 11 Home e Pro idonei che non sono gestiti dai reparti IT verranno aggiornati automaticamente alla versione 23H2 quando raggiungono o si avvicinano alla fine della manutenzione.

È comunque possibile, in ogni momento, avviare la procedura semplicemente aprendo l’utility Windows Update e controllando la disponibilità del pacchetto.

Se si dispone di un dispositivo consumer Windows 10 Home o Pro idoneo, è possibile eseguire facilmente l’aggiornamento alla versione Windows 11, versione 23H2. Aprire Impostazioni, Windows Update e selezionare Controlla aggiornamenti. Se l’aggiornamento è disponibile per il dispositivo, verrà visualizzata l’opzione Scarica e installa.

Ecco quali sono i requisiti minimi richiesti che rendono il PC compatibile con Windows 11 23H2.

Processore da almeno 1 GHz con due o più core (oppure SoC equivalente);

4 GB di RAM;

64 GB di spazio per l’archiviazione;

compatibilità UEFI, avvio protetto;

modulo TPM 2.0;

compatibilità con DirectX 12 o versione successiva con driver WDDM 2.0;

schermo con risoluzione 720p o superiore e diagonale da almeno 9 pollici.

Ricordiamo che, ormai quasi dietro l’angolo c’è il debutto della nuova versione 24H2. A dire il vero è già in circolazione, nella sua incarnazione definitiva, ma solo sui Copilot+ PC con processori Qualcomm Snapdragon e architettura ARM. Su quelli dotati di processori Intel e AMD è invece ancora ferma alla fase di test del programma Insider, bisognerà attendere almeno l’autunno, come confermato proprio in questi giorni da Microsoft.