Windows 11 KB5043145 in download: le novità dell'aggiornamento

C’è un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 11: è il pacchetto KB5043145, appena distribuito da Microsoft. Come sempre, per dare il via alla fase di download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità.

Le novità dell’aggiornamento KB5043145 per Windows 11

In alternativa, per chi preferisce effettuare l’operazione in modalità manuale, ci sono i file .msu da scaricare direttamente dal portale Update Catalog. Porta la versione 23H2 del sistema operativo alla build 22631.4249 e la precedente 22H2 alla build 22621.4249.

In tema di nuove funzionalità introdotte, sono quelle già avvistate durante la fase di test che nelle ultime settimane ha coinvolto gli utenti del canale Insider. Qui sotto elenchiamo quelle principali, per tutti gli altri dettagli rimandiamo al changelog ufficiale.

Barra delle applicazioni: ora è possibile condividere i file locali direttamente dai risultati della ricerca visualizzati nella casella sulla barra delle applicazioni.

Impostazioni: la pagina Ottimizzazione recapito nelle Impostazioni ora è conforme al design di Windows 11.

Windows Share: rimossa la casella di ricerca dalla finestra Condividi di Windows.

Schermata di blocco: i controlli multimediali sono visualizzati nella parte inferiore della schermata di blocco, al centro, durante la riproduzione di elementi multimediali.

Menu Start: l’opzione Disconnetti è ora disponibile nell’account manager quando si apre il menu Start. Per passare a un altro utente è possibile selezionare i puntini di sospensione (…).

Edge: risolto un problema che bloccava il browser durante l’utilizzo della modalità Internet Explorer.

Protezione identità: non è più necessario immettere più volte le proprie credenziali per Outlook e per le altre applicazioni di email che utilizzano la crittografia, verrà chiesto il PIN una sola volta.

Copilot Pro: è possibile gestire l’abbonamento Copilot Pro dalle Impostazioni.

Gestione attività: risolto un problema che bloccava il Task Manager passando da un tema ad alto contrasto a uno normale.

Per le prime cinque novità descritte è previsto un rollout graduale, vale a dire che potrebbe trascorrere del tempo prima di vederle comparire sul proprio PC.