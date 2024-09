Windows 11: Task Manager mostrerà più informazioni sui dischi

Attualmente, il Task Manager (Gestione attività) di Windows 11 mostra informazioni a proposito dei dischi presenti nel PC, all’interno della scheda Performance (Prestazioni). La tipologia di unità installata è visibile (SSD, HDD ecc.), ma non ci sono altri dettagli. Microsoft ha intenzione di introdurne altri.

Una piccola (ma utile) novità per Task Manager su Windows 11

La scoperta è da attribuire al sempre attento ricercatore Phantomofearth, che l’ha resa nota con un il post su X da cui abbiamo estratto lo screenshot qui sotto. Come si può vedere, nella parte inferiore specifica la tipologia di standard impiegato dalla SSD, in questo caso NVMe.

La novità si trova al momento in fase di test. È comparsa all’interno della build 22635.4225 distribuita agli Insider presenti nel canale Beta. Come sempre accade in questi casi, verrà perfezionata sulla base dei feedback ricevuti, prima di un rilascio su larga scala come parte della versione definitiva del sistema operativo.

Bene così, ma Microsoft può fare di più

Come fa notare la redazione di Windows Latest, nonostante si tratti di un’aggiunta utile (seppur non certo rivoluzionaria), Microsoft potrebbe fare molto di più. Ad esempio, mostrando nel Task Manager di Windows 11 la temperatura dei dischi rilevata, come già avviene con le GPU (ma non per la CPU), senza costringere all’uso di applicazioni o soluzioni di terze parti e senza dover intervenire sul BIOS. Questo potrebbe tornare utile per individuare ed eventualmente risolvere le problematiche legate al surriscaldamento.

L’aggiornamento 24H2 è dietro l’angolo

A proposito degli aggiornamenti in arrivo su W11, l’uscita di 24H2 sembra essere ormai alle porte. Tutto fa pensare che il rollout possa prendere il via, per tutti, entro la metà del mese di ottobre. Un nuovo indizio è giunto nel fine settimana, con la disponibilità del pacchetto Hardware Lab Kit attraverso cui eseguire test di compatibilità: solitamente anticipa di poco il debutto ufficiale degli aggiornamenti.