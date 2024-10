Windows 11 KB5043145: primo fix per i problemi

Microsoft ha fornito ulteriori dettagli sui problemi introdotti con l’aggiornamento opzionale KB5043145 per Windows 11 23H2 e 22H2 distribuito il 26 settembre. A causa dei numerosi bug, l’update è stato ritirato. Per i dispositivi gestiti dagli amministratori IT è possibile utilizzare una policy di gruppo come fix temporaneo.

Fix per i dispositivi aziendali

In seguito all’installazione dell’aggiornamento KB5043145 per Windows 11 23H2 e 22H2, molti utenti hanno segnalato numerosi problemi relativi a rete Wi-Fi, porte USB e WSL2. In alcuni casi si verifica un bootloop o un crash del sistema operativo con la scomparsa della famigerata Blue Screen of Death.

Come specificato da Microsoft nella pagina dedicata, i riavvii continui possono attivare il tool di riparazione automatica e il ripristino di BitLocker. La pagina è stata successivamente aggiornata per comunicare che, in seguito all’installazione dell’update, i dispositivi USB e Bluetooth, come tastiere, mouse e stampanti, non funzionano più. In questo caso viene mostrato un punto esclamativo giallo accanto alla voce Controller host USB in Gestione dispositivi.

L’aggiornamento KB5043145 è stato ritirato, quindi non viene più mostrato in Windows Update. Gli utenti consumer possono disinstallarlo seguendo la procedura tradizionale. Per i dispositivi aziendali gestiti è invece necessario utilizzare la policy di gruppo distribuita da Microsoft in attesa della soluzione definitiva.

Al momento non sono note le cause dei problemi. Nonostante i test effettuati dall’azienda di Redmond e dagli iscritti al programma Insider (la build era stata rilasciata nel canale Release Preview il 23 settembre) è praticamente impossibile distribuire un aggiornamento “bug free”.