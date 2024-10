Windows 11 24H2: novità dell'aggiornamento KB5043178

Dopo aver distribuito l’aggiornamento KB5043145 per Windows 11 22H2 e 23H2 (successivamente ritirato per troppi bug), Microsoft ha rilasciato anche quello per Windows 11 24H2. Tutte le novità erano incluse nella build 26100.1876 presente nel canale Release Preview del programma Insider.

Solo un bug confermato (per adesso)

Microsoft ricorda innanzitutto che Windows 11 24H2 è installato solo sui Copilot+ PC e sui dispositivi che eseguono le build preliminari (la distribuzione globale potrebbe iniziare nei prossimi giorni). La maggioranza delle novità sarà disponibile gradualmente. L’unica subito accessibile a tutti è la possibilità di gestire l’abbonamento a Copilot Pro direttamente nelle impostazioni del sistema operativo (se viene effettuato l’accesso con un account Microsoft).

L’aggiornamento include altre sei novità. Nella pagina dei consigli sull’energia è presente anche quello per disattivare la modalità HDR. Ciò consente di ridurre i consumi. Se la modalità di risparmio energia è sempre attiva, Windows 11 mostrerà un pop-up quando il livello di carica della batteria scende al 20%. Verrà quindi suggerito di collegare il dispositivo all’alimentazione di rete.

L’opzione di log out è ora accessibile nel gestore account del menu Start, mentre per cambiare utente si deve cliccare sui tre puntini (…). Un’altra novità riguarda la barra delle applicazioni. È possibile condividere i file locali direttamente dai risultati delle ricerche mostrati nel box Cerca.

I controlli multimediali sono ora mostrati al centro della parte inferiore sul lock screen. Sono state infine aggiunte le opzioni per migliorare la precisione del puntatore del mouse e per cambiare la direzione dello scrolling.

Microsoft ha confermato l’esistenza di un solo bug. Sui dispositivi Arm non è possibile scaricare Roblox dal Microsoft Store, ma deve essere scaricato dal sito ufficiale. L’aggiornamento è opzionale e non include le patch di sicurezza (che verranno aggiunte nell’update cumulativo dell’8 ottobre). Può essere scaricato anche dal Microsoft Update Catalog.