Windows 11 24H2: bug vari con l'update KB5046617

Ancora una volta ci sono problemi con gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Dopo lo strano avviso apparso in seguito all’installazione dell’update KB5046633 per Windows 11 23H2, diversi utenti hanno segnalato la visualizzazione di messaggi di errore durante il download dell’update KB5046617 di Windows 11 24H2.

Un lungo elenco di problemi

Come già successo in altre occasioni, molti utenti non hanno potuto completare l’installazione. Windows Update mostra i soliti errori criptici, come 0x800f0991 e 0x800f0922, oppure la procedura si blocca al 35% o 40%. Il problema rimane nonostante i vari tentativi fatti dagli utenti, tra cui il riavvio del servizio e l’uso dello strumento di risoluzione dei problemi.

In alcuni casi, l’installazione sembra avvenuta con successo, ma ritornando nella pagina di Windows Update si legge che non è stata completata. Al momento, l’unica soluzione è scaricare l’aggiornamento dal Microsoft Update Catalog ed effettuare l’installazione manuale.

L’update KB5046617 di Windows 11 24H2 risolve diversi bug, ma alcuni sono ancora presenti, come quello che mostra una schermata nera o bianca con la combinazione Alt+Tab. Si tratta però di casi isolati. Altri problemi segnalati da pochi utenti sono:

Colori troppo brillanti o con sfumatura rossastra con giochi HDR

Crash casuali con BSOD

Icone che scompaiono nella barra delle applicazioni

Dispositivi USB connessi tramite hub che non funzionano

Problemi con tastiera e touchpad di alcuni notebook Lenovo

Dimensione sbagliata delle icone in Esplora file

A questi problemi si aggiungono quelli confermati da Microsoft. L’azienda di Redmond effettua test approfonditi prima del rilascio degli aggiornamenti. Considerate le numerose configurazioni hardware è praticamente impossibile garantire l’assenza di bug per tutti i computer.