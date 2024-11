Windows 11 KB5046633: c'è un problema con il Patch Tuesday

In modo coerente con quella che è ormai purtroppo quasi diventata una tradizione, anche l’ultimo appuntamento con il Patch Tuesday ha portato con sé un problema: a innescarlo è l’aggiornamento KB5046633 per Windows 11, quello appena distribuito. In seguito all’installazione (che, lo ricordiamo, è obbligatoria su tutti i PC), molti utenti stanno vedendo comparire un messaggio anomalo.

Un problema per KB5046633 su Windows 11

L’avviso recita La tua versione di Windows ha raggiunto la fine del servizio , aggiungendo poi Ottieni la nuova versione di Windows e rimani aggiornato . Si tratta ovviamente di un errore, poiché l’update è distribuito da Microsoft per l’edizione 23H2 del sistema operativo, che continuerà a ricevere il supporto ufficiale almeno fino all’11 novembre 2025 (fino al 10 novembre 2026 per le incarnazioni Enterprise ed Education). Questo sta generando una comprensibile confusione.

La software house ha confermato alla redazione del sito Windows Latest che si tratta di un bug. La buona notizia è che un team interno è già al lavoro per indagare la natura del problema e per risolverlo nel minor tempo possibile. Dovrebbe scomparire entro breve, a partire dalle prossime ore, attraverso una patch correttiva applicata lato server, che dunque non richiederà alcun download aggiuntivo.

Per il momento, se compare il messaggio relativo alla fine del servizio, è sufficiente ignorarlo.

Ricordiamo che KB5046633 è un aggiornamento obbligatorio per Windows 11, facendo parte del ciclo Patch Tueday e includendo i fix dedicati alla sicurezza della piattaforma. Sempre nei giorni scorsi, sono stati rilasciati anche i pacchetti KB5046617 per la versione 24H2 e KB5046613 per Windows 10. Sono tutti disponibili per il download attraverso l’utility Windows Update o mediante il portale Update Catalog.

Tra le novità introdotte dall’update ci sono quelle che interessano la possibilità di personalizzare il comportamento del pulsante Copilot presente sui PC di ultima generazione, il menu Start e l’Assistente vocale. A questo ai aggiunge l’immancabile elenco di bugfix.