Windows 11 24H2 KB5046617 in download: le novità dell'update

Siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday di novembre 2024 e Windows 11 24H2 riceve l’aggiornamento KB5046617 che lo porta alla build 26100.2314. La distribuzione è stata avviata da Microsoft nelle ore scorse, rispettando le tempistiche previste. Include le correzioni per alcuni dei problemi emersi nell’ultimo periodo, molte delle quali già contenute nelle scorse settimane in anteprima nel pacchetto KB5044384.

L’aggiornamento KB5046617 per Windows 11 24H2

Come sempre, per dare il via al download è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, chi preferisce, può procedere all’installazione manuale passando dai file .msu caricati sul portale Update Catalog.

Come tutti quelli rilasciati in occasione dei Patch Tuesday, si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio, che non può dunque essere evitato.

Tra le novità più importanti elenchiamo quelle che correggono errori relativi a Gestione attività (il numero dei gruppi risultava 0 con alcune modalità di visualizzazione dei processi), a Windows Subsystem for Linux (era impossibile accedere a Dev Drive) e alla connessione Internet (per alcuni, le opzioni DHCP impedivano l’accesso alle reti).

A questi si aggiungono la possibilità di interrompere i suggerimenti per disattivare le notifiche provenienti da determinate app e l’eliminazione di diversi fastidiosi bug. Il primo è quello che mostrava una schermata nera con la combinazione Alt+Tab. Ci sono poi quelli relativi al file temporaneo da 8,63 GB che non si riusciva a rimuovere, a System File Checker, alla digitalizzazione dei documenti con gli scanner e alla comparsa di una Blue Screen of Death durante lo spegnimento del PC.

In termini di funzionalità, ora è possibile personalizzare il comportamento del pulsante Copilot presente sui PC di ultima generazione. Microsoft ha dunque mantenuto la promessa formulata, andando incontro alle richieste degli utenti. Poi, la finestra relativa alle password delle reti Wi-Fi è stata ridisegnata con un look più moderno.

Rimane un solo problema da risolvere, quello che impedisce di scaricare Roblox dal Microsoft Store sui dispositivi Arm. È noto già da tempo. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo al changelog ufficiale.