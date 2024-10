Windows 11 24H2: le novità dell'update KB5044384 in download

Un po’ come il signor Wolf di Pulp Fiction, l’aggiornamento cumulativo KB5044384 per Windows 11 24H2 risolve problemi. O, almeno, questo è ciò che promette. Microsoft ha dato il via alla distribuzione del pacchetto, che porta il sistema operativo alla build 26100.2161, sottoposto alla fase di test nel canale Insider dalla prima metà di ottobre. Il rollout in corso è graduale.

KB5044384 per Windows 11 24H2 risolve problemi

Si tratta di un aggiornamento opzionale, le sue modifiche al codice saranno introdotte su tutti i PC compatibili con il Patch Tuesday in arrivo nella seconda settimana di novembre. Come da prassi, per dare il via al download e all’installazione, è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa, per procedere in modalità manuale, fare affidamento ai file .msu messi a disposizione dalla software house attraverso il portale Update Catalog.

Ci sono 24 novità in totale, tra bugfix e miglioramenti. Una di queste riguarda la possibilità di interrompere i suggerimenti per disattivare le notifiche provenienti da determinate applicazioni. È stata poi ridisegnata la finestra di dialogo relativa alle password delle reti Wi-Fi, rendendola conforme allo stile visivo di W11. Altri cambiamenti interessano l’Assistente vocale, l’utilizzo dei gamepad per controllare la tastiera, la personalizzazione del pulsante Copilot (come già visto in KB5044380) e il menu Start (la voce Tutte le applicazioni diventa Tutto).

Come anticipato, sono diversi i problemi risolti. Riguardano il funzionamento della combinazione Alt+Tab che su alcuni PC rendeva lo schermo completamente nero per diversi secondi, il mancato riconoscimento degli scanner, il collegamento remoto tramite DirectAccess, l’autenticazione al proprio account dal Web e la stima dello spazio libero con la Pulizia disco dell’app Windows Disk Cleanup (spazzando via l’inesistente file temporaneo 8,63 GB). Il gruppo di Redmond è poi intervenuto sull’anomalia relativa al System File Checker (comando sfc /scannow ) che abbiamo documentato su queste pagine.

Va infine segnalato anche un bug noto, quello che interessa i giocatori su dispositivi con architettura Arm, impossibilitati a scaricare Roblox attraverso Microsoft Store. Per altri dettagli rimandiamo al changelog completo pubblicato sul sito del supporto ufficiale.