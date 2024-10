Windows 11 24H2 e 23H2: nuove build preliminari

Dopo aver distribuito gli aggiornamenti cumulativi per tutti (o quasi), Microsoft ha rilasciato due nuove versioni preliminari di Windows 11 24H2 e 23H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. I miglioramenti e i bug fix verranno sicuramente inclusi negli update facoltativi di fine mese e quindi in quelli obbligatori del 12 novembre.

Novità per Windows 11 24H2

La build 26100.2152 (KB5044384) per Windows 11 24H2 include sei novità. Gli utenti possono accedere allo smartphone Android dal menu Start. È possibile vedere il livello della batteria, lo stato della connessione, messaggi vocali, chiamate e foto. Occorrono l’app Collegamento al telefono su PC e Collegamento a Windows su smartphone.

Dopo aver installato la build è possibile disattivare i suggerimenti di notifica per alcune app direttamente nella notifica stessa o nelle impostazioni di Windows 11. Altre novità sono l’anteprima del client di Windows Sandbox, il pulsante per smontare i dischi virtuali (VHD/VHDx) e la possibilità di rimappare il tasto Copilot per aprire altre app o la ricerca.

Tra i bug risolti c’è quello relativo al System File Checker (SFC). Ogni volta che veniva eseguito il comando sfc /scannow , Windows 11 trovava e riparava file corrotti.

Novità per Windows 11 23H2

Le novità per menu Start, notifiche e tasto Copilot sono incluse anche nella build 22631.4387 (KB5044380) per Windows 11 23H2. Gli utenti troveranno inoltre un nuovo layout per la tastiera on-screen che permette di usare il controller Xbox (ad esempio il pulsante X per indietro e il pulsante Y per barra spaziatrice).

Anche in questo caso ci sono diversi bug fix. Come detto, essendo build per il canale Release Preview, le novità saranno disponibili per tutti con gli aggiornamenti cumulativi (obbligatori) del 12 novembre, sperando che non si verifichino i soliti problemi.