Windows 11 24H2, c'è un problema con System File Checker

Microsoft ha confermato in via ufficiale l’esistenza di un altro problema per la nuova versione 24H2 di Windows 11: questa volta è relativo a System File Checker. Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, Ogni volta che esegui il comando si verificano degli errori .

System File Checker non funziona su Windows 11 24H2?

La buona notizia è che la software house ha preso in carico le segnalazioni degli utenti, individuando la causa dell’anomalia e intervenendo di conseguenza. È dunque in arrivo una patch correttiva destinata a tutti. Per i membri del programma Insider che partecipano al canale Preview è già stata distribuita, sotto forma del pacchetto KB5044384 in rollout da qualche giorno.

Poiché il Patch Tuesday di ottobre è passato, il fix sarà incluso da Microsoft nell’aggiornamento cumulativo opzionale in distribuzione a fine mese e in quello obbligatorio atteso invece per la seconda settimana di novembre.

Per chi non ne è a conoscenza, System File Checker (o SFC) è lo strumento di verifica dei file di sistema, utile per ripristinare quelli mancanti o danneggiati. Può essere lanciato quando, ad esempio, il sistema operativo si arresta in modo anomalo o presenta malfunzionamenti. Per le istruzioni relative all’utilizzo rimandiamo al supporto ufficiale.

L’anomalia è relativa al fatto che la scansione con System File Checker, anche se eseguita più volte, è rapida e mostra sempre il messaggio file danneggiati trovati e ripristinati (come nello screenshot qui sotto), risultando di fatto inefficace. Di norma, impiega invece diverso tempo e non richiede più tentativi.

Non si tratta dell’unico problema noto per Windows 11 24H2. Ce ne sono molti, alcuni dei quali segnalati anche su queste pagine. Ad esempio, la creazione di un file temporaneo da 8,63 GB che risulta impossibile da eliminare, malfunzionamenti con i driver audio e altri ancora. Insomma, per Microsoft il lavoro da fare non manca.