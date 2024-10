Windows 11: update KB5044284 e KB5044285 disponibili

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti cumulativi per Windows 11 24H2/23H2/22H2/21H2 che includono bug fix e patch di sicurezza. Per Windows 11 22H2 e 21H2 si tratta degli ultimi update, in quanto è terminato il supporto gratuito. Gli utenti devono quindi installare le versioni successive per ricevere le novità e ottenere una maggiore protezione contro gli attacchi informatici.

Windows 11 KB5044284 e KB5044285

KB5044284 è il primo aggiornamento cumulativo per Windows 11 24H2, la versione più recente del sistema operativo annunciata il 1 ottobre. Include ovviamente tutte le novità dell’update preliminare KB5043178 del 30 settembre.

Ci sono inoltre 13 miglioramenti e fix, tra cui quello per il bug che impediva il funzionamento del servizio Remote Desktop Gateway. Al termine dell’installazione, la build sarà 26100.2033. Come indicato da Microsoft devono essere ancora risolti sei problemi. L’update verrà scaricato e installato automaticamente tramite Windows Update.

KB5044285 è invece l’aggiornamento cumulativo per Windows 11 23H2 e 22H2. Include tutte le novità dell’update preliminare KB5043145 del 26 settembre, la cui distribuzione è stata sospesa da Microsoft per il numero eccessivo di problemi. Tra i 14 miglioramenti e fix c’è proprio quello per il bug che causava riavvii continui e la comparsa di schermate blu o verdi. Per le aziende era stata rilasciata una policy di gruppo. Al termine dell’installazione, le build saranno 22631.4317 (23H2) e 22621.4317 (22H2).

KB5044280 è infine l’ultimo l’aggiornamento cumulativo per Windows 11 21H2. Oltre alle patch di sicurezza sono inclusi vari miglioramenti per le funzionalità del sistema operativo. Al termine dell’installazione, la build sarà 22000.3260.