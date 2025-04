Windows 11 24H2: altre novità per Copilot+ PC

Microsoft ha annunciato la disponibilità di altre due versioni preliminari di Windows 11 24H2 per gli iscritti al programma Insider. Analogamente alla build 26100.3902 nel canale Release Preview, anche la build 26120.3863 (KB5055613) nel canale Beta e la build 26200.5551 (KB5055617) nel canale Dev includono principalmente novità per i Copilot+ PC.

Novità per Copilot+ PC e per tutti

Le novità incluse nelle due build sono identiche*. Gli utenti che usano un Copilot+ PC possono sfruttare la ricerca semantica in Windows Search. È possibile cercare un’impostazione del sistema operativo scrivendo la query in linguaggio naturale nel campo di ricerca nella barra delle applicazioni. Non è più necessario ricordare il nome esatto dell’impostazione.

Grazie all’intelligenza artificiale, gli utenti non vedenti e ipovedenti possono ascoltare la descrizione dettagliata di immagini, grafici e tabelle generata da Narrator (Assistente vocale). Nella piccola finestra ci sono anche i pulsanti per rigenerare e copiare la descrizione. La funzionalità è al momento disponibile per Copilot+ PC con processori Snapdragon.

Gli Insider iscritti a qualsiasi canale troveranno inoltre una novità nella widget board. È possibile vedere e leggere il contenuto (articoli, slideshow, video e altro) all’interno del feed MSN, quindi senza aprire il browser. Solo gli utenti europei possono invece utilizzare le opzioni di personalizzazione per i widget sulla schermata di blocco.

*Microsoft ricorda che le build serie 26200 del canale Dev includono molte funzionalità presenti nelle build serie 26120 del canale Beta.